Microsoft показала, как будет выглядеть будущий пользовательский интерфейс Office: адаптивные команды и централизованный поиск





Корпорация Microsoft продемонстрировала будущий вид пользовательского интерфейса пакета Office. И новый дизайн предусматривает существенные изменения, включая отказ от традиционного ленточного интерфейса.

Microsoft продолжает искать возможности улучшения интерфейса Office и постепенно внедряет элементы дизайна в соответствии с концепцией Fluent Design. Ранее сообщалось, что новый дизайнерский язык появится во всех мобильных приложениях компании, но только ими он не ограничится. В дальнейшем компания намерена сосредоточиться на упрощении интерфейса. Пользователи смогут перемещать упрощённую панель инструментов по экрану в наиболее удобное место, а также получат возможность использовать адаптивные команды, зависимые от контекста.

Переход к адаптивным командам приведёт к тому, что нынешний ленточный интерфейс Office (который появился вместе с выходом Office 2007) уступит место панели инструментов, чтобы отображать желаемые к выполнению действия с помощью контекстных команд. При этом панель можно будет отсоединить от традиционной верхней части экрана.

Среди прочих изменений упоминается использование простой иконки приложения в верхней части, которая уведомляет о том, какое приложение Office работает в настоящее время. Также новый интерфейс подразумевает переход к централизованному поиску или панели команд. Подобная функция уже существует в Microsoft Teams. Компания намерена в дальнейшем усовершенствовать комплексный поиск, чтобы выводить релевантную информацию по мере нужд пользователя.

Основная цель всех этих изменений дизайна заключается в повышении продуктивности пользователя. Предполагается, что за счёт уменьшения количества ненужных отвлекающих факторов и концентрации внимания на задачах можно будет ускорить работу.

В настоящее время Microsoft изучает, как лучше всего реализовать этот новый интерфейс Office, а его появление в конечных пользовательских продуктах ожидается в течение 1-2 лет. Однако некоторые из изменений всё ещё носят исследовательский характер, так что их внедрение может затянуться или же конечная реализация может отличаться от нынешних планов. Дело в том, что нынешняя пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рабочие потребности пользователей, и компания намерена учитывать эти изменения в процессе разработки своего программного обеспечения.

Источник: The Verge