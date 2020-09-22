Microsoft пообещала, что за 10 лет сотрет свой «водный след» — будет восполнять больше воды, чем потребляет





Корпорация Microsoft объявила о намерениях сократить потребление пресной воды и восполнять запасы в регионах своего присутствия, где существует ее дефицит. Компания обещает вывести свой «водный след» в плюс (глобально восполнять запасы воды в иссякающих водоемах в объемах, превышающих свое общее потребление) уже к 2030 году.

Комплексная инициатива по защите мировых запасов воды состоит из нескольких элементов:

Восполнять больше, чем потреблять. В фокусе Microsoft около 40 водоемов, находящихся в зоне высокого риска (уровень изъятия воды на 40% выше возможного восстановления ресурсов). Чтобы восстановить запасы воды, компания предпримет ряд мер: В новом кампусе в Кремниевой Долине, который откроется до конца года, планируется установка системы по сбору дождевой воды и установку по переработке мусора, чтобы получать всю непитьевую воду в пределах территории. В штаб-квартире планируется переиспользовать дождевую воду, что потенциально позволит экономить до 22 млн литров воды ежегодно. В дата-центре в штате Аризона, который будет открыт в 2021 году, в качестве эксперимента установят систему адиабатического охлаждения, использующую воздух вместо воды. Бороться с дефицитом чистой питьевой воды в некоторых регионах, сотрудничая с общественными организациями вроде Water.org.

В фокусе Microsoft около 40 водоемов, находящихся в зоне высокого риска (уровень изъятия воды на 40% выше возможного восстановления ресурсов). Чтобы восстановить запасы воды, компания предпримет ряд мер: Цифровизация данных. Использование цифровых технологий для выявления регионов, где проблема восполнения водных ресурсов стоит особенно остро, а также для оптимизации объемов восполнения. Выделение грантов в рамках программы AI for Earth.

Использование цифровых технологий для выявления регионов, где проблема восполнения водных ресурсов стоит особенно остро, а также для оптимизации объемов восполнения. Выделение грантов в рамках программы AI for Earth. Инвестиции в рамках Фонда климатических инноваций. Microsoft инвестирует $10 млн в фонд Emerald Technology Ventures, который, в свою очередь, будет поддерживать инновационные проекты в сфере технологий для сохранения воды.

Microsoft инвестирует $10 млн в фонд Emerald Technology Ventures, который, в свою очередь, будет поддерживать инновационные проекты в сфере технологий для сохранения воды. Поддержка клиентов. Microsoft создает решения, чтобы помочь заказчикам лучше понимать риски, относящиеся к изменению климата, использовать данные, чтобы сократить собственное потребление, а также повысить качество воды. Технологии искусственного интеллекта и интернета вещей играют ключевую роль в этих процессах.

Microsoft создает решения, чтобы помочь заказчикам лучше понимать риски, относящиеся к изменению климата, использовать данные, чтобы сократить собственное потребление, а также повысить качество воды. Технологии искусственного интеллекта и интернета вещей играют ключевую роль в этих процессах. Вовлечение сотрудников. Microsoft будет приглашать сотрудников к участию в волонтерских инициативах, связанных с финансируемыми проектами.

Microsoft будет приглашать сотрудников к участию в волонтерских инициативах, связанных с финансируемыми проектами. Сохранение мирового океана. Компания присоединится Центру четвертой промышленной революции в рамках Всемирного экономического форума, и займется созданием Ocean Data Platform – платформы с открытым кодом, которая предоставит широкий доступ к данным, необходимым для создания решений по охране сохранности мирового океана.

Сегодняшний анонс в сфере сохранения воды стал четвертой важной инициативой Microsoft в этом году в рамках глобальных экологических усилий. Ранее Microsoft пообещала стереть свой «углеродный след» к 2030-му, представила «Планетарный компьютер» – глобальную открытую платформу для сохранения биоразнообразия Земли, а также заявила о переходе к нулевому уровню отходов и отказе от одноразового пластика к 2030 году.

Источник: Microsoft