Microsoft представила 10-дюймовый планшет Surface Go по цене от $400

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Компания Microsoft решила вернуться в сегмент недорогих планшетных компьютеров. Сегодня программный гигант представил тот самый 400-долларовый планшет Surface. Мы многое знали о нем до анонса, который, к слову, ожидался только в пятницу, так что остается лишь подвести итоги и заполнить пробелы.

Новинка называется Microsoft Surface Go и является более доступной альтернативой старшим моделям Surface Pro и одновременной прямым конкурентом Apple iPad. Это самый дешевый и компактный планшет Microsoft.

Для начала вспомним, что это уже далеко не первая попытка Microsoft сделать недорогой планшет. Ранее мы уже видели Surface RT, затем был Surface 2, а после еще Surface 3, но все они провалились. Судя по всему, определенные уроки для себя Microsoft все же вынесла. И новый Surface Go уже построен на архитектуре x86, а не ARM. И хотя базовая модель за $400 может предложить лишь недорогой процессор Intel Pentium Gold 4415Y, это все же лучше, чем Atom. Но понятно, что его производительность далека от Core i5 и i7, которые применяются в линейке Surface Pro.

Корпус нового Surface Go, как и других моделей линейки, выполнен из магниевого сплава, но форма углов уже скругленная, а не острая. Планшет также оснащен фирменным разъемом Surface Connect.

Как и предполагалось, Surface Go оснащается экраном меньшей диагонали. В данном случае используется дисплей диагональю 10 дюймов разрешением 1800х1200 пикселей с соотношением сторон 3:2. Экран поддерживает взаимодействие с цифровым пером Surface Pen с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, но, оно приобретается отдельно за $99. Отдельно можно купить и чехол с клавиатурой Signature Type Cover, обтянутый алькантарой, как ноутбук Surface Laptop. Он стоит $129 и доступен в нескольких цветах. Базовый черный чехол будет предлагаться за $99.

Оперативной памяти может быть 4 либо 8 ГБ (LPDDR3-1866), а встроенной 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации.

Планшет поддерживает биометрическую аутентификацию пользователей за счет технологии Windows Hello и расположенной на фронтальной панели камеры разрешением 5 Мп. Эта камера позволяет записывать видео разрешением Full HD. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп.

В оснащение также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, слот для карт памяти SD, разъем USB 3.1 Type-C и стандартный разъем для наушников.

Встроенная сзади подставка может откидываться на угол до 16°.

Microsoft обещает автономность на уровне 9 часов.

Размеры Surface Go составляют 243,8х175,26х7,62 мм при массе 0,5 кг.

Как уже говорилось, самая доступная модификация обойдется в $400 долларов. За версию с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ просят $549. Они идут с предустановленной ОС Windows 10 Home in S Mode, но предоставляют возможность бесплатного обновления до версии ОС Windows 10 Home. В будущем Microsoft планирует выпустить модификацию с модемом 4G LTE и 256 ГБ памяти, а также корпоративные версии планшета с ОС Windows 10 Pro.

На Surface Go уже можно оформить предварительный заказ, однако поставки начнутся только 2 августа.

Источник: The Verge и Microsoft