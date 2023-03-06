Microsoft представила VSR в браузере Edge для видеокарт NVIDIA и AMD – интеллектуальный апскейл видео не работает с DRM и на автономных устройствах

Функция масштабирования видео VSR, впервые представленную NVIDIA, теперь доступна не только пользователям «зеленых» видеокарт, но и владельцам AMD Radeon. Microsoft представила вариант VSR для браузера Edge, совместимый как с видеокартами RTX (серии 20, 30 и 40 с тензорными ядрами), так и с Radeon RX 5700-7800.

Технология будет работать только с разрешением видео ниже 720p, но не менее 192×192 пикселей. Кроме того, VSR от Microsoft работает только с контентом, не защищенным DRM (PlayReady или Widevine), что исключает поддержку Netflix и других потоковых сервисов. Еще одно условие – это питание от сети, на устройстве с батарейным питанием апскейл работать не будет.

Известно, что технология Microsoft VSR устраняет артефакты сжатия и повышает четкость текста. В настоящее время функция доступна на канале для инсайдеров Canary для 50% пользователей и будет включена при выполнении вышеуказанных условий. Когда она включена, в адресной строке появляется значок HD. Нажав на него, пользователь сможет включить или отключить VSR. Также технологию можно включить вручную, изменив флаг браузера:

edge://flags/#edge-video-super-resolution

Microsoft уже работает над поддержкой некоторых графических процессоров и гибридных технологий для ноутбуков, поэтому есть вероятность, что в будущем Edge VSR сможет одновременно использовать ресурсы iGPU, так и dGPU.

Про совместимость с видеокартами Intel, стремительно ворвавшимися на рынок, пока информации нет.

Источник: VideoCardz