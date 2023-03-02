Intel догнала AMD с 9% рынка дискретных видеокарт, на котором доминирует NVIDIA с 82%. AMD – безраздельный лидер на консолях

Ведущая компания по исследованию рынка ПК Jan Peddle Research утверждает, что доля дискретных игровых видеокарт Intel в четвертом квартале сравнялась с процентом AMD. Также в отчете отмечается, что поставки дискретных видеокарт в целом сократились на 50% в конце прошлого года (по сравнению с 42% в третьем квартале, когда он достиг 20-летнего минимума).

Обе компании занимают по 9% (при этом Intel за год прибавила +4%), а NVIDIA доминирует с подавляющими 82%. Если рассматривать весь рінок видеокарт, с учетом интегрированной графики, доля Intel составляет 71%, 17% – у NVIDIA и 12% – у AMD.

Возникает вопрос, как же Intel достигла 5% в конце 2021 года, когда она еще не продавала Arc? Скорее всего, имеются в виду поставки более ранних графических плат DG1 для настольных ПК и дискретной графики Xe Max для ноутбуков. Также следует учесть, что технически речь идет о поставках, а не о продажах – первые продажи могли начаться раньше.

На слабой позиции AMD окончание майнингового бума сказалось куда сильнее, чем на поставках NVIDIA. «Зеленые» видеокарты всегда были более технологичными, предлагая новые интересные решения в игровой графике. Карты AMD могли предложить неплохое соотношение цены, потребления и производительности (что прежде всего волновало майнеров), но так или иначе оказывались в роли догоняющих, часто предлагая свои технологии именно как ответ NVIDIA. В результате рынок показал, что геймеров карты Radeon интересуют куда меньше, даже несмотря на дороговизну последнего поколения NVIDIA.

Впрочем, у AMD есть куда более прибыльная рыночная ниша. В настоящее время компания является крупнейшим производителем графики для игровых консолей. В прошлом году Sony стала крупнейшим клиентом AMD – на ее долю которой пришлось 16% выручки компании, что было вызвано ростом поставок PlayStation 5. Высокая прибыльность игрового подразделения компании говорит и о хороших продажах Microsoft Xbox Series X|S.

По оценке VGCartz, к настоящему времени продажи PS5 за весь срок существования превысили 31,77 млн единиц. Консоли Microsoft Xbox Series X|S в целом были не так успешны, как системы Sony: поставки составили около 20,68 млн единиц.

Игровое подразделение AMD, которое продает графические процессоры для дискретных видеокарт, а также SoC для игровых консолей, заработало в прошлом году $6,805 млрд прибыли при $953 млн дохода. Однако доходы AMD от SoC PlayStation 5 и Xbox Series S|X, скорее всего, снизятся в 2023 году и далее, поскольку пик продаж консолей обычно приходится на третий год их эксплуатации.

Джерела: PCGamer, Tom’s Hardware

Источники: PCGamer, Tom’s Hardware