Microsoft прекращает выпуск гарнитур HoloLens 2 — поддержка завершится через два года

Microsoft сворачивает производство гарнитур смешанной реальности HoloLens 2 и, похоже, не имеет планов по выпуску преемника.

Поддержка HoloLens 2, включая предоставление обновлений безопасности, продлится до 31 декабря 2027 года, тогда как поддержка оригинальной HoloLens прекратится 10 декабря.

«Мы и в дальнейшем будем инвестировать в возможности смешанной реальности. Кроме того, мы остаемся полностью преданными программе IVAS IVAS — гарнитура дополненной реальности, которая разрабатывается Microsoft для армии США. в сотрудничестве с Министерством обороны США», — пишет генеральный менеджер Microsoft по облачным коммуникациям Крейг Синкотта.

Впервые Microsoft представила гарнитуру HoloLens в 2015 году, предсказывая, что очки дополненной реальности станут основой будущего виртуальных миров. Как и Apple VisionPro, HoloLens стоит безумные $3500. Гарнитура работает под управлением спецверсии Windows 10 Holographic на базе процессора Snapdragon 850.

В 2019 году Microsoft выпустила второе поколение гарнитур HoloLens — с улучшенным полем зрения (которое в первой версии стало главным источником жалоб пользователей) и эргономичностью; также компания значительно повысила производительность голографического процессора для лучшей стабильности изображения, новых аппаратных функций и тому подобное.

Проблемы с командой HoloLens в Microsoft начались в последние два года — в 2022 году из компании ушел руководитель отдела Алекс Кипман после обвинений в неподобающем поведении, а в январе 2023-го Microsoft частично сократила само подразделение на фоне более масштабных увольнений в компании.

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Сейчас Microsoft объединилась с военно-технической компанией Anduril Industries от основателя Oculus VR Палмера Лаки с целью улучшить гарнитуры смешанной реальности IVAS, которые используются в армии США.

Сами гарнитуры основаны как раз на технологии HoloLens (но дополнительно включают встроенные датчики теплового видения и датчики ночного видения на дисплее) и впервые испытывались в 2021. Ранее армия США заявила, что планирует потратить до $21,9 миллиарда на 10-летний контракт по проекту IVAS.

Источник: Neowin, The Verge

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