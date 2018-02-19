Microsoft «проговорилась» об ограничениях Windows 10 для ARM

В декабре прошлого года Microsoft анонсировала появление компьютерных устройств с процессорами на базе архитектуры ARM и операционной системой Windows 10. Некоторые партнёры активно работают над созданием таких устройств, хотя они всё ещё не поступили на рынок, и многие сведения о них пока остаются загадкой.

Частично пролить свет на ситуацию позволила сама Microsoft, раскрыв перечень ограничений для устройств с Windows 10 на базе чипов ARM. Позже эта информация была удалена. Тем не менее, её удалось сохранить и опубликовать на профильных ресурсах. Итак, перечень ограничений выглядит следующим образом:

Поддерживаются только драйвера для ARM64. ОС Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйвера для x86. Это может создавать определённые проблемы владельцам старого периферийного оборудования. Поддержка драйверов в Windows 10 для ARM будет ограниченной.

Приложения x64 не поддерживаются. Эмуляция x64-приложений в Windows 10 для ARM не поддерживается. Хотя Microsoft и планирует добавить такую поддержку в будущем.

Некоторые приложения и игры не работают. Как отмечает Microsoft, игры и приложения, использующие более поздние версии чем OpenGL 1.1 или аппаратное ускорение OpenGL, не будут работать в Windows 10 для ARM. Также не будут работать игры, использующие технологии, направленные на борьбу с мошенничеством.

Приложения, индивидуально настраивающие Windows, могут работать не совсем корректно. Приложения для работы вспомогательных технологий или редакторы методов ввода не будут работать должным образом в Windows 10 для ARM. Кроме того, приложения, которые включают расширения для оболочки (значки и меню правой кнопки мыши в «Проводнике»), например Dropbox, могут не работать. Такие приложения должны изначально компилироваться для ARM.

Приложения, предполагающие, что все устройства на ARM работают под управлением мобильной версии Windows, могут работать не совсем корректно. Некоторые приложения, созданные для Windows Phone могут работать со сбоями и выводить изображение в перевёрнутом виде или с неправильным отображением интерфейса. Правда, таких приложений будет не очень много.

Windows Hypervisor Platform не поддерживается на ARM, так что запускать виртуальные машины, используя Hyper-V, не получится на Windows 10 для ARM.

Судя по всему, Windows 10 для ARM будет вполне достаточной для большинства пользователей. Она сможет поддерживать типичные приложения и сценарии работы. Благодаря эмуляции можно будет загрузить и установить большинство 32-битных файлов с расширением exe.

Источник: The Verge