Microsoft «проговорилась» об ограничениях Windows 10 для ARM
В декабре прошлого года Microsoft анонсировала появление компьютерных устройств с процессорами на базе архитектуры ARM и операционной системой Windows 10. Некоторые партнёры активно работают над созданием таких устройств, хотя они всё ещё не поступили на рынок, и многие сведения о них пока остаются загадкой.
Частично пролить свет на ситуацию позволила сама Microsoft, раскрыв перечень ограничений для устройств с Windows 10 на базе чипов ARM. Позже эта информация была удалена. Тем не менее, её удалось сохранить и опубликовать на профильных ресурсах. Итак, перечень ограничений выглядит следующим образом:
- Поддерживаются только драйвера для ARM64. ОС Windows 10 для ARM сможет запускать x86-приложения, но не сможет использовать драйвера для x86. Это может создавать определённые проблемы владельцам старого периферийного оборудования. Поддержка драйверов в Windows 10 для ARM будет ограниченной.
- Приложения x64 не поддерживаются. Эмуляция x64-приложений в Windows 10 для ARM не поддерживается. Хотя Microsoft и планирует добавить такую поддержку в будущем.
- Некоторые приложения и игры не работают. Как отмечает Microsoft, игры и приложения, использующие более поздние версии чем OpenGL 1.1 или аппаратное ускорение OpenGL, не будут работать в Windows 10 для ARM. Также не будут работать игры, использующие технологии, направленные на борьбу с мошенничеством.
- Приложения, индивидуально настраивающие Windows, могут работать не совсем корректно. Приложения для работы вспомогательных технологий или редакторы методов ввода не будут работать должным образом в Windows 10 для ARM. Кроме того, приложения, которые включают расширения для оболочки (значки и меню правой кнопки мыши в «Проводнике»), например Dropbox, могут не работать. Такие приложения должны изначально компилироваться для ARM.
- Приложения, предполагающие, что все устройства на ARM работают под управлением мобильной версии Windows, могут работать не совсем корректно. Некоторые приложения, созданные для Windows Phone могут работать со сбоями и выводить изображение в перевёрнутом виде или с неправильным отображением интерфейса. Правда, таких приложений будет не очень много.
- Windows Hypervisor Platform не поддерживается на ARM, так что запускать виртуальные машины, используя Hyper-V, не получится на Windows 10 для ARM.
Судя по всему, Windows 10 для ARM будет вполне достаточной для большинства пользователей. Она сможет поддерживать типичные приложения и сценарии работы. Благодаря эмуляции можно будет загрузить и установить большинство 32-битных файлов с расширением exe.
Источник: The Verge