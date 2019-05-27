Microsoft заявила, что в рамках Project xCloud будут доступны 3500 игр, в данный момент стриминговый сервис тестируют сотрудники и геймстудии

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В преддверии начала открытого бета-тестирования сервиса Project xCloud компания Microsoft раскрыла несколько новых подробностей о его функциональности.

Оказывается, в данный момент игровой стриминговый сервис тестируют сотрудники компании, которым разрешили использовать его в любом месте, включая дом. В момент запуска Project xCloud пользователи смогут поиграть в одну из 3500 игр, при этом их разработчикам не понадобится вносить изменения в уже вышедшие игры.

Впрочем, при желании они все же смогут оптимизировать игры для стримингового сервиса, добавив возможность выбора размера шрифта (важно для стриминга на небольших экранах мобильных устройств), улучшив параметры мультиплеера и т.д. Свои проекты в рамках сервиса уже тестируют Capcom, Paradox и другие геймстудии.

В свою очередь Microsoft продолжает разворачивать сетевую инфраструктуру, необходимую для работы Project xCloud — кастомные сервера уже размещены в дата-центрах Microsoft Azure в 13 регионах мира, при этом особое внимание уделяют ключевым регионам в Северной Америке, Азии и Европе.

Больше информации, а также точную дату начала публичного бета-тестирования xCloud, Microsoft объявит на выставке E3, которая пройдет в начале июня в Лос-Анджелесе.

Напомним, что недавно Sony и Microsoft договорились вместе развивать игровые стриминговые сервисы на платформе Microsoft Azure, однако компании все равно будут поддерживать отдельные сервисы для своих игровых консолей PlayStation и Xbox.

Источник: The Verge