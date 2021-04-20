Microsoft работает над новым магазином приложений для Windows, он сможет распространять пакеты EXE или MSI
Как сообщают осведомлённые источники, корпорация Microsoft работает над существенным обновлением своего магазина приложений для Windows. Сообщается, что компания планирует запустить в конце этого года обновлённый магазин, который будет гораздо более открытым для всех типов приложений и игр. Он позволит разработчикам отправлять в магазин любое Windows-приложение, включая браузеры, такие как Chrome или Firefox, и даже разрешит использование сторонних коммерческих платформ в приложениях.
Это будет большое нововведение для Microsoft Store. Сейчас компания требует, чтобы разработчики упаковывали свои win32приложения как MSIX и использовали собственные механизмы обновления и коммерческие платформы Microsoft. Сообщается, что Microsoft позволит разработчикам отправлять в магазин стандартные пакеты EXE или MSI, а обновлениями можно будет управлять через собственную сеть доставки контента (CDN) разработчика.
Такое изменение откроет магазин Windows для множества других приложений, включая популярные, такие как пакет приложений Adobe Creative Cloud, и даже конкурирующие браузеры, такие как Chrome и Firefox. В прошлом году Microsoft запустила собственный диспетчер пакетов Windows Package Manager, и он быстро стал отличным вариантом для сотен приложений, которые сейчас отсутствуют в магазине. Такие приложения, как Steam, WinRAR и Zoom, сейчас не существуют в магазине Windows, но они доступны через Windows Package Manager.
Решение Microsoft разрешить использование сторонних торговых платформ также говорит о том, что компания не откажется от участия разработчиков, использующих собственные системы встроенных покупок в приложениях. Это ещё одно существенное изменение, которое может стать одновременно неожиданным и открытым для существующих магазинов приложений.
Сообщается, что Microsoft планирует добавить в этот новый магазин приложений для Windows множество собственных приложений, включая Teams, Office, Edge и Visual Studio. По слухам, новый магазин станет частью крупного обновления Sun Valley, которое Microsoft планирует внедрить в конце этого года. Microsoft ранее описывала его как «радикальное визуальное обновление Windows», в котором должны быть переработаны меню «Пуск», проводник, встроенные приложения. Помимо визуальных изменений, обновление Sun Valley принесёт и ряд новых функций в пользовательский интерфейс, которые позволят повысить продуктивность в рабочих процессах.
Источник: The Verge