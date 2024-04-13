Microsoft расскажет о новом поколении Windows для ARM 21-23 мая

Стало известно время проведения ежегодной конференции Microsoft Build и детали сессий. Конференция начнется 21 мая 2024 года и завершится 23 мая. В течение этих трех дней состоится множество сессий, большинство из которых будут онлайн. Среди многочисленных сессий отмечается представление «следующего поколения Windows для ARM» следующего поколения Windows.

Microsoft описывает событие как возможность получить «новый захватывающий опыт работы с Windows на базе ARM уже в этом году». Ожидается, что Microsoft прольет свет на долгожданные функции искусственного интеллекта в Windows 11, которые будут работать нативно.

«Платформа Windows на ARM обеспечивает лучшую в отрасли производительность и удобство работы с приложениями. Узнайте о новых захватывающих возможностях Windows на платформе ARM, которые появились в этом году, например, интеллектуальные приложения Windows, использующие широкие возможности NPU. Узнайте, что корпорация Майкрософт и наши партнеры делают для разработчиков с помощью сред выполнения, инструментов и инфраструктуры для ARM. Вы покинете эту сессию вдохновленными, с новым видением потенциала платформы».

Новая волна компьютеров, которые выйдут этим летом, будет иметь на борту NPU. Нейронный процессор обеспечивает вычислительную мощность для выполнения специфических для ИИ задач в программах и операционной системе.

Кроме события, посвященного Windows для ARM, состоится еще несколько мероприятий, которые будут рассказывать об ИИ и его преимуществах. В частности речь пойдет о создании программ и плагинов для Copilot.

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Источник: Windows Latest