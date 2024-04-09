Журналистов пригласили не демонстрацию Snapdragon X Elite — опережает Intel Core Ultra 7-155H, тянет игры

Несколько недель назад журналистов пригласили в штаб-квартиру Qualcomm в Сан-Диего для демонстрации платформы Snapdragon X Elite. Компания оплатила участниками дорогу и проживание, однако не вносила никаких редакторских правок. С момента анонса платформы Snapdragon X Elite в конце прошлого года было много слухов, утечек и информации от производителя о ее производительности. Теперь избранные смогли получить практический опыт работы с системой. Девин Артур из Windows Latest рассказал о результатах тестов.

Во время демонстраций мы имели доступ к нескольким эталонным аппаратным системам, которые запускали предварительно определенные тесты, такие как 3D Mark, Jetstream и т. Д. В таблице ниже приведены некоторые результаты этих тестов, которые проводились на Snapdragon X Elite 23 Вт (потребление всей системы) по сравнению с процессором Intel Core Ultra 7 155H.

Как можно увидеть из приведенных выше цифр, X Elite побеждает Intel Core Ultra 7 155H в каждом отдельном тесте при гораздо меньшем потреблении: 23 Вт по сравнению со 100+ Вт у процессора Intel. В отличие от традиционных производителей процессоров для ПК, Qualcomm не измеряет TDP чипа — вместо этого говорит об общей мощности системы. То есть сам процессор потребляет еще меньше чем 23 Вт, но эта информация требует проверки в независимых тестах. У участников не было возможности измерить температуру или другие показатели тестовой или сравниваемых систем.

На тестируемой системе неплохо работают игры, хотя она не позиционируется как игровая. Впрочем, производительность нельзя сравнивать с современными видеокартами. Участники имели возможность ознакомиться с несколькими демонстрациями игр: Baulders Gate 3, Control и Redout 2, видео демонстрируют, насколько хорошо они работают. Журналист отмечает, что система демонстрировала не так игровую производительность, как работу, которую Qualcomm выполнила совместно с Microsoft, чтобы Windows 11 и процессор X Elite работали достаточно хорошо для запуска современных игр.

Неизвестно, какие графические параметры были выбраны в Baulders Gate 3, но разрешение было 1080p, а фреймрейт колебался около 30 кадров в секунду без каких-либо провалов.

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Redout 2 работала с разрешением 1080p, но с частотой кадров значительно выше 30 FPS.

Одним из самых интересных аспектов платформы X Elite является обработка ИИ на устройстве. Хотя Intel и AMD выпустили собственные чипы с выделенными NPU, но Snapdragon X Elite кажется самым мощным, по крайней мере по цифрам. Производительность ИИ измеряется в TOPS (триллионах операций в секунду), ниже приведены результаты для различных архитектур чипов.

Большие значения Qualcomm означают, модели ИИ обрабатываются очень быстро. На видео — работа Stable Diffusion на устройстве, который принимает текстовую подсказку и генерирует изображение. Подобного результата можно достичь и на AMD или Intel, но с большими энергетическими затратами.