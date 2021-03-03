Microsoft представила Mesh — новую платформу для общения и работы в смешанной реальности на базе облака Azure





Еще один видный анонс Microsoft с конференции разработчиков Ignite 2021 — амбициозный проект под говорящим названием Mesh. Это платформа для взаимодействия в смешанной реальности на базе облака Azure.

Microsoft Mesh во многим копирует уже хорошо знакомый нам проект Facebook Horizon и многолетние усилия компании Марка Цукерберга по созданию соцсети в виртуальной реальности с 3D-аватарами и потрясающими возможностями VR-взаимодействия. Концепция Microsoft Mesh один в один повторяет инициативы Facebook, с той лишь разницей, что редмондский гигант делает ставку на смешанную реальность и в первую очередь нацеливает свою разработку на общение и работу, а не игры. Но идея здесь такая же — обеспечить возможность людям общаться (в случае Mesh виртуальное окружение накладывается на реальный мир), а также взаимодействовать друг с другом и с виртуальными 3D-моделями, вне зависимости от того, где они находятся физически в конкретный момент. У них создается впечатление, что они в одной комнате, даже когда они находятся на разных континентах.

Как и Facebook Horizon, новоиспеченная платформа Microsoft Mesh предполагает возможность использования собственных 3D-аватаров, с помощью которых можно выражать эмоции. То есть, аватары будут вполне человеческими с широкими возможностями настройки внешнего вида и широким спектром эмоций. В данном случае используются разработки компании AltspaceVR, которую Microsoft приобрела еще в 2017 году.

В конечном же итоге Microsoft рассчитывает реализовать так называемую «холопортацию» — технология позволит передавать фотореалистичное изображение в смешанной реальности.

Базовым сценарием использования Mesh может быть совместное виртуальное присутствие в переговорной комнате, к примеру, в Teams. Редактор издания The Verge Том Уоррен, поучаствовавший в часовой демонстрации технологии, заявил, что технология ощущается как следующий эволюционный шаг Microsoft Teams с переходом к виртуальным встречам. В рамках демо Алекс Кипман, изобретатель очков дополненной реальности Microsoft HoloLens и контроллера Microsoft Kinect, и Том Уоррен продемонстрировали возможности взаимодействия с контентом — они провели некоторое время за столом с виртуальными медузами и акулами, размер и цвет которых можно было менять.

Редактор The Verge отметил, что этот опыт «куда более захватывающий», чем обыденные встречи Zoom.

В другой демонстрации компания Niantic представила демо Pokémon GO с использованием HoloLens 2.

В презентации Mesh также поучаствовал известный режиссер Джеймс Кэмерон, который сейчас находится в Новой Зеландии на съемках новых частей «Аватара». Платформа обеспечит возможность проводить не только приватные встречи 1:1, но и групповые демонстрации и презентации.

В Microsoft обещают, что платформа Mesh будет доступна на различных устройствах, в том числе HoloLens 2, а также на большинстве гарнитур виртуальной реальности, планшетах, смартфонах и ПК.

Предварительная версия приложения Microsoft Mesh для HoloLens 2 уже доступна наряду с предварительной версией AltspaceVR, в которую включена поддержка Mesh. В будущем Microsoft намерена интегрировать Mesh с Teams и Dynamics 365. В компании рассчитывают, что в итоге Mesh станет широко востребованной среди инженеров, дизайнеров, архитекторов и других специалистов, привыкших работать в команде и вынужденных сейчас работать удаленно из-за пандемии.