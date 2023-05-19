Microsoft снова «обидела» Илона Маска – адвокат миллиардера обвиняет корпорацию в «несанкционированном» использовании данных Twitter

Личный адвокат Илона Маска Алекс Спиро направил письмо генеральному директору Microsoft, в котором обвинил компанию в нарушении «нескольких положений» соглашения разработчика Twitter «в течение длительного периода времени», сообщает The New York Times.

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До недавнего времени компания интегрировала API Twitter с некоторыми своими продуктами — в письме говорится о «8 отдельных программах, которые использовались с Xbox, Bing и рекламной платформой Microsoft». Однако в апреле компания прекратила поддержку этих API — вероятно, из-за новых и более дорогих уровней подписки на API Twitter.

Согласно соглашению Twitter устанавливает ограничения на использование своего интерфейса прикладного программирования для всех разработчиков.

«Несмотря на эти ограничения, программы Microsoft получали доступ к API Twitter более 780 миллионов раз и получили более 26 миллиардов твитов только в 2022 году», — говорится в письме.

Адвокат Маска пишет, что Microsoft не проинформировала Twitter «об использовании 6 из 8 приложений, которые продолжали работать до прошлого месяца». От корпорации требуют до 6 июня предоставить подробный отчет о том, как использовалась каждая из программ до апреля 2023 года, однако не уточняется, будет ли Twitter подавать иск против Microsoft или потребует ли финансовую компенсацию.

«Сегодня мы получили от юридической фирмы, представляющей Twitter, вопросы по предварительному использованию бесплатного API Twitter. Мы рассмотрим их и ответим должным образом. С нетерпением ждем продолжения нашего долгосрочного партнерства с компанией», – ответил спикер Microsoft Фрэнк Шоу.

Сам Маск в апреле уже угрожал судом Microsoft из-за того, что она «незаконно обучалась с помощью данных Twitter», видимо, имея в виду данные, используемые для обучения больших языковых моделей для чат-ботов, таких, как Bing и ChatGPT. В декабре миллиардер отключил OpenAI от данных Twitter – стартап платил $2 млн в год за доступ, но Маск, похоже, считает, что этой суммы недостаточно.

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

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У Маска и Microsoft в целом сложные отношения. Миллиардер часто критиковал компанию за «контроль над OpenAI» — Microsoft инвестировала в ИИ-стартап $13 млрд после того, как сам Маск отказался от финансирования и ушел из OpenAI (вероятно, потому, что ему отказали в должности CEO). Гендиректор Microsoft Сатья Наделла ответил на обвинения в недавнем интервью.