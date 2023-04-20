Илон Маск пригрозил засудить Microsoft — после того, как компания отсоединила Twitter от своей рекламной платформы

Начиная с 25 апреля рекламодатели, использующие инструмент управления социальными сетями Microsoft, больше не смогут получить доступ к Twitter со своей панели инструментов. Компания объявила на своей странице рекламной платформы, что решение Smart Campaigns с многоплатформенным инструментом Digital Marketing Center перестанет поддерживать Twitter через несколько дней.

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Это объявление появилось почти через месяц после того, как Twitter сообщил, что пользователям придется платить за доступ к его API. По данным издания Wired, самый дешевый пакет, доступный для них, стоит $42 тыс. в месяц. Хотя сумма не выглядит слишком большой для Microsoft, похоже, что технологический гигант решил полностью отказаться от Twitter. В результате этого шага рекламодатели больше не смогут использовать инструментарий Microsoft для создания, управления или планирования черновиков твитов, а также для просмотра предыдущих публикаций и действий. При этом Microsoft отметила, что другие каналы социальных сетей, такие как «Facebook, Instagram и LinkedIn, будут по-прежнему доступны».

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

В ответ на это заявление Microsoft Илон Мас пригрозил подать в суд на компанию.

«Они незаконно тренировались, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства», — написал владелец Twitter.

Он не уточнил, как и что именно Microsoft незаконно обучала, используя данные Twitter. Однако следует отметить, что Microsoft является ключевым покровителем OpenAI, разработчика ChatGPT. Хотя OpenAI не принадлежит Microsoft, а лишь получает финансирование от гиганта. Сам Маск стал соучредителем OpenAI еще в 2015 году, но дистанцировался от организации и в последнее время открыто критиковал чат-бота и ИИ в целом. Маск также недавно рассказал о своих планах по созданию собственной компании, занимающейся искусственным интеллектом, которая может составить конкуренцию OpenAI и Google.

Пока неизвестно, действительно ли Маск подаст судебный иск после своих угроз. Но в любом случае, решение Microsoft было принято в очень неудачное для Twitter время. После приобретения компании Илоном Маском в конце прошлого года и ряда непродуманных решений с его стороны платформа неуклонно теряет ключевых сотрудников и рекламодателей. Так, ежедневный доход Twitter упал на 40%, а 500 лучших рекламодателей ушли с платформы.

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Источник: engadget