Доступ к чат-боту Bing можно получить без учетной записи Microsoft, но с ограничением до 5 запросов на сеанс

В начале мая Microsoft масштабно обновила чат-бот Bing и открыла его для публичного тестирования – сейчас компания планирует привлечь еще большую аудиторию, отменив требование входа через аккаунт Microsoft.

Вице-президент подразделения Bing Майкл Шехтер написал в Twitter, что компания «начала разворачивать неаутентифицированный доступ к чат-боту». Правда, для пользователей без учетной записи Microsoft предусмотрены определенные ограничения – всего 5 запросов за сеанс, тогда как зарегистрированные люди могут воспользоваться 20-ю.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations.

— Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023