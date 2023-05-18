Доступ к чат-боту Bing можно получить без учетной записи Microsoft, но с ограничением до 5 запросов на сеанс

В начале мая Microsoft масштабно обновила чат-бот Bing и открыла его для публичного тестирования – сейчас компания планирует привлечь еще большую аудиторию, отменив требование входа через аккаунт Microsoft.

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Вице-президент подразделения Bing Майкл Шехтер написал в Twitter, что компания «начала разворачивать неаутентифицированный доступ к чат-боту». Правда, для пользователей без учетной записи Microsoft предусмотрены определенные ограничения – всего 5 запросов за сеанс, тогда как зарегистрированные люди могут воспользоваться 20-ю.

As some of you have noticed, we’ve started rolling out unauthenticated chat access on Bing. Seeing only 5 chat turns per session? Sign in to have longer conversations. — Michael Schechter (@mikeschechter) May 17, 2023

Microsoft представила обновленный поисковик Bing с искусственным интеллектом в начале февраля – он, как и ChatGPT работает на базе большой языковой модели OpenAI и позволяет боту отвечать на запросы пользователей на языке, близком к человеческому. Последние обновления позволяют Bing генерировать изображение с помощью встроенной функции Bing Image Creator, поддерживающей 100 языков; предоставлять в ответах диаграммы, графики или видео; сохранять истории разговоров и даже взаимодействовать со сторонними службами – такими как OpenTable для бронирования ресторанов и Apple TV для поиска фильмов.

В дальнейшем Microsoft планирует добавить в Bing функции экспорта – для того, чтобы делиться ответами чат-бота в Twitter или переносить их в документ Word, а также экспериментирует с персонализацией сеансов, чтобы в дальнейших разговорах Bing мог использовать контекст из предыдущих. Также компания работает над мультимодальной поддержкой – функция, позволяющая загружать изображения для поиска определенного контента (например, можно будет попросить Bing поискать шкаф, похожий на мебель, которая уже есть в вашем интерьере).