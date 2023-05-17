Маск говорит, что без него не было бы никаких OpenAI и ChatGPT, которые теперь «контролирует» Microsoft — Сатья Наделла ответил, что это «не так»

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в интервью CNBC, что он является «причиной существования OpenAI», ссылаясь на свои предварительные инвестиции в компанию.

Курс IT-освіта для підлітків Почніть вже вивчати те IT! Починаємо

«Я придумал название», – сказал Маск и добавил, что сыграл ключевую роль в компании, наняв передовых ученых и инженеров.

Elon Musk claimed on Tuesday that he is «the reason OpenAI exists,» citing his past investment in the entity, and that Microsoft exerts control over the AI company, an assertion strongly denied by Microsoft CEO Satya Nadella. https://t.co/yEU1gYLa2S pic.twitter.com/1yiwT29egu — CNBC (@CNBC) May 17, 2023

Илон Маск действительно был одним из первых сторонников ИИ-стартапа OpenAI и обещал инвестировать в него $1 млрд. Однако в 2018-м году он неожиданно оставил команду с официальной версией – «конфликт интересов». В этом году издание Semafor рассказало другую историю со ссылкой на собственные источники: мол, Маск сказал Сэму Альтману (ныне гендиректору OpenAI), что исследовательская лаборатория сильно отстает от Google и предложил свою кандидатуру на должность CEO, однако Альтман и другие соучредители стартапа отклонили это предложение, из-за чего миллиардер впоследствии покинул проект и отказался от обещанного финансирования, внеся лишь $100 миллионов.

В конце концов, проект «подхватила» Microsoft, которая предоставила стартапу миллиарды долларов и ресурсы, одновременно обеспечив себе эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в собственных продуктах.

Сейчас Маск регулярно критикует Microsoft за контроль над OpenAI и говорит, что модель ограниченного дохода стартапа вызывает большие сомнения. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не соглашается с мнением миллиардера:

«Я очень уважаю Илона и все, что он делает. Но то, что он сказал неправильно», – сказал Наделла в интервью CNBC. Курс Алгоритми та структури даних. Ти потрібен IT! A IT треба тобі. Вже лечу!

В марте Маск вместе с несколькими другими исследователями ИИ подписал открытое письмо, в котором призвал компании приостановить «масштабные эксперименты искусственного интеллекта» на 6 месяцев. Что, собственно, не помешало ему через месяц после этого зарегистрировать собственную ИИ-компанию под названием X.AI. Он также сказал, что хочет создать конкурента ChatGPT – TruthGPT, который описывает как «искусственный интеллект, который ищет правду и пытается понять природу Вселенной».

В разговоре с CNBC Маск также упомянул о своей дружбе с соучредителем Google Ларри Пейджем и о том, как они «долго говорили о природе искусственного интеллекта». По словам Маска, Пейдж был «достаточно бесцеремонным» по отношению к ИИ.