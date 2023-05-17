Новости WTF 17.05.2023 в 12:33

Маск говорит, что без него не было бы никаких OpenAI и ChatGPT, которые теперь «контролирует» Microsoft — Сатья Наделла ответил, что это «не так»

Катерина Даньшина

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Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в интервью CNBC, что он является «причиной существования OpenAI», ссылаясь на свои предварительные инвестиции в компанию.

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«Я придумал название», – сказал Маск и добавил, что сыграл ключевую роль в компании, наняв передовых ученых и инженеров.

Илон Маск действительно был одним из первых сторонников ИИ-стартапа OpenAI и обещал инвестировать в него $1 млрд. Однако в 2018-м году он неожиданно оставил команду с официальной версией – «конфликт интересов». В этом году издание Semafor рассказало другую историю со ссылкой на собственные источники: мол, Маск сказал Сэму Альтману (ныне гендиректору OpenAI), что исследовательская лаборатория сильно отстает от Google и предложил свою кандидатуру на должность CEO, однако Альтман и другие соучредители стартапа отклонили это предложение, из-за чего миллиардер впоследствии покинул проект и отказался от обещанного финансирования, внеся лишь $100 миллионов.

В конце концов, проект «подхватила» Microsoft, которая предоставила стартапу миллиарды долларов и ресурсы, одновременно обеспечив себе эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в собственных продуктах.

Сейчас Маск регулярно критикует Microsoft за контроль над OpenAI и говорит, что модель ограниченного дохода стартапа вызывает большие сомнения. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла не соглашается с мнением миллиардера:

«Я очень уважаю Илона и все, что он делает. Но то, что он сказал неправильно», – сказал Наделла в интервью CNBC.

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В марте Маск вместе с несколькими другими исследователями ИИ подписал открытое письмо, в котором призвал компании приостановить «масштабные эксперименты искусственного интеллекта» на 6 месяцев. Что, собственно, не помешало ему через месяц после этого зарегистрировать собственную ИИ-компанию под названием X.AI. Он также сказал, что хочет создать конкурента ChatGPT – TruthGPT, который описывает как «искусственный интеллект, который ищет правду и пытается понять природу Вселенной».

В разговоре с CNBC Маск также упомянул о своей дружбе с соучредителем Google Ларри Пейджем и о том, как они «долго говорили о природе искусственного интеллекта». По словам Маска, Пейдж был «достаточно бесцеремонным» по отношению к ИИ.

«Похоже, что Пейдж не беспокоился о безопасности искусственного интеллекта. Последней каплей стало то, что Ларри назвал меня «специалистом» за то, что я сторонник человеческого сознания, а не машинного», — заявил Маск.


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