Новости Софт 25.01.2024 в 16:22 comment views icon

Microsoft Teams теперь поддерживает встречи в 3D и VR — платформа Mesh официально в работе

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Microsoft Teams теперь поддерживает встречи в 3D и VR — платформа Mesh официально в работе

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Рабочие «‎созвоны» могут стать немного веселее, поскольку будут проходить в виртуальном пространстве с аватарами вместо обычных изображений коллег.

Несмотря на то, что компании все чаще призывают сотрудников возвращаться в офисы, Microsoft предлагает попробовать новый тип «‎гибридной» работы. Компания объявила о запуске Microsoft Mesh — функции, которая работает через Microsoft Teams и позволяет аватарам сотрудников встречаться в одном виртуальном месте, даже если фактически люди находятся в разных местах.

Microsoft Teams переходить у 3D — з аватарами та зустрічами у віртуальній реальності

В то же время для VR-опыта в Teams необязательно использовать гарнитуру — Microsoft встроила 2D-версию (в этом случае люди отображаются как изображения с веб-камер). Компания также использует пространственное аудио и звуковые зоны, поэтому в одном пространстве могут одновременно общаться несколько человек, не мешая друг другу. И это прекрасно для более естественных разговоров, которые не всегда возможны во время видеоконференций.

Microsoft предварительно испытала Mesh на таких компаниях, как консалтинговая фирма Accenture и фармацевтическая Takeda — технический директор последней сказал, что встречи стали «‎более приближенными и захватывающими».

Mesh предлагает серию готовых пространств, которые компании смогут настроить под себя (например, добавить логотипы) — доступ к инструментам можно получить через платформу Microsoft Unity для разработки 2D и 3D.

Сейчас Mesh доступна только на настольных ПК и устройствах Meta Quest VR. Microsoft предлагает бесплатную пробную версию на 6 месяцев всем, у кого есть бизнес-план в Microsoft 365 или Teams. В противном случае цены колеблются от $4 за пользователя в месяц для Microsoft Teams Essentials до $57 за пользователя в месяц для Microsoft 365 E5.

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