Microsoft тестирует режим Internet Explorer в браузере Edge

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Корпорация Microsoft продолжает развивать свой браузер Edge на базе движка Chromium и теперь начинает внедрять функции, ориентированные на корпоративных пользователей. В частности, компания приступила к тестированию нового режима совместимости с Internet Explorer в сборках Edge для разработчиков.

Таким образом, если компании необходимо использовать какой-либо устаревший сайт или сервис, который корректно работает только через Internet Explorer, они смогут воспользоваться современным браузеров с соответствующим режимом. Также сообщается, что IT-менеджеры смогут создавать список сайтов, которые по умолчанию будут открываться в режиме совместимости.

Новая тестовая версия также содержит удобные для офиса функции, такие как поддержка групповой политики, более строгие меры безопасности и просмотр PDF-файлов на корпоративном уровне. Microsoft начинает развертывать некоторые функции, которые будут готовы в течение «нескольких недель», включая интегрированный поиск людей, ориентированную на бизнес страницу открытия новой вкладки со ссылками на Office 365 и безопасную синхронизацию данных.

Источник: Engadgets