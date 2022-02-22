Microsoft тестирует уведомления о том, что Windows 11 работает на неподдерживаемом оборудовании

Корпорация Microsoft экспериментирует с двумя новыми методами предупреждения пользователей Windows 11, что они установили ОС на неподдерживаемом оборудовании. В последних тестовых сборках Windows 11 на обоях рабочего стола появился соответствующий водяной знак, и ещё аналогичное предупреждение выводится в Настройках.

Если тестовая сборка Windows 11 запущена на неподдерживаемом оборудовании, на рабочем столе отображается водяной знак с текстом «System requirements not met» («Системные требования не соответствуют»). Он появляется рядом с номером сборки, который отображается только в ознакомительных или предварительных версиях Windows. Этот водяной знак похож на уведомление, возникающее при использовании неактивированной версии Windows, но менее заметен. Также ранее в этом месяце схожее уведомление о работе на неподдерживаемом оборудовании начало появляться в Настройках.

Напомним, Microsoft установила довольно высокие системные требования для Windows 11. Они касаются не столько производительности оборудования, как его новизны. Так, ОС официально поддерживает только процессоры Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и новее или чипы AMD с архитектурой Zen+ и Zen 2 и новее. Таким образом, десятки миллионов систем оказались несовместимыми с новой операционной системой. Хотя на самом деле есть простой способ обойти это ограничение и установить Windows 11 и на старые компьютеры. Но в дальнейшем на таких устройствах может выводиться уведомление о несоответствии системным требованиям. Судя по всему, эти уведомления носят лишь ознакомительный характер и не приводят к ограничениям функциональных возможностей ОС, как это наблюдается в случае уведомлений о неактивированной копии Windows.

Источник: The Verge