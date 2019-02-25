Microsoft возродила сенсор Kinect, но уже для сферы бизнеса. Версия для разработчиков продаётся по цене $400

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Компания Microsoft продемонстрировала новую версию контроллера Kinect. Однако новинка предназначена для сферы бизнеса, а не потребительского сегмента, как модель первого поколения.

Новая версия Azure Kinect сочетает сенсор определения глубины пространства, камеру высокого разрешения и массив микрофонов. Устройство обладает интеллектуальными возможностями, благодаря чему обеспечивается повышенная детализация восприятия визуальной и звуковой информации, а также происходит интерпретация поступающих сведений. Новый модуль камеры содержит сенсор глубины пространства с широким или узким охватов, в зависимости от сценария использования.

Как отмечает Microsoft, первые пользователи уже смогли поработать с Azure Kinect и нашли его применение очень полезным в некоторых сферах. Например, компания AVA Retail использовала комбинацию Azure Kinect и Azure AI для самостоятельного обслуживания в магазинах и совершения покупок. Компания Ocuvera, которая использует программное обеспечение для прогнозирования количества падений пациентов в больницах и домах престарелых, после начала использования Azure Kinect смогла снизить количество падений пациентов с 11 тыс. до 0.

Нынешняя версия Microsoft Azure Kinect для разработчиков включает «лучший в своём классе» сенсор глубины с разрешением 1 Мп, 12-мегапикслеьную RGB камеру, груговой массив из 7 микрофонов, охватывающий 360 градусов окружающего пространства и сенсор ориентации для «построения передовых моделей компьютерного зрения и восприятия речи». При этом устройство выполнено в корпусе длиной 5 дюймов (около 12,7 см) и шириной 1,5 дюйма (около 3,8 см). Новинку можно использовать совместно с другим сенсором Azure Kinect. Нынешняя версия для разработчиков уже продаётся по цене $399.

Источник: Engadget