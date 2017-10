Microsoft прекращает выпуск контроллеров Kinect и открывает первые студии Mixed Reality Capture Studios для создания голографического контента

Компания Microsoft сегодня поставила точку во всех спорах касательно статуса игрового контроллера Kinect, заявив, что производство аксессуара полностью прекращено.

Напомним, контроллер Microsoft Kinect с технологией распознавания глубины, встроенной цветной камерой, источником инфракрасного (ИК) излучения и набором микрофонов поступил в продажу в ноябре 2010 года. С тех пор, как отмечает Fast Co Design, было отгружено около 35 млн «кинектов». А версия Microsoft Kinect для Xbox 360 и вовсе удостоена звания рекордсмена Книги рекордов Гиннесса в 2011 году, став «самым быстро продаваемым потребительским устройством».

За годы присутствия на рынке Microsoft Kinect сформировал вокруг себя внушительное сообщество, став настоящим феноменом мировой поп-культуры. Особенной популярностью устройство пользовалось у компьютерных энтузиастов, исследующих всевозможные новые способы и сценарии применения фирменной технологии отслеживания и захвата движений Microsoft.

Компания Microsoft даже пыталась сделать Kinect еще более массовым продуктом с консолью Xbox One, но, увы, возможности устройства были ниже ожиданий, а цены – выше. Когда изначальный план не сработал, Microsoft перешла к запасному – начала продавать Xbox One без Kinect и выпустила безобразный аксессуар для подключения Kinect к консоли Xbox One S. И очень скоро за многообещающей разработкой закрепилась плохая репутация.

Несмотря на то, что многие считают проект Kinect в целом неудачным, на самом деле это не совсем так. Многие из разработок Kinect помогают Microsoft преуспевать в других направлениях. Очки дополненной реальности HoloLens, например, используют многие из технологий Kinect для определения глубины сцены. Кроме того, многие ноутбуки поставляются с камерами Windows Hello, которые используют разработки Kinect для распознавания лиц. Есть отголоски Kinect и в гарнитурах смешанной реальности Windows Mixed Reality.

И вот теперь у Apple есть все шансы сделать эту технологию массовой. Как мы уже отмечали, фронтальная камера TrueDepth, отвечающая за работу Face ID, главной, которая одновременно выступает главной инновацией и «проблемной стороной» нового iPhone, по сути, является миниатюрной версией Kinect. Для ее создания Apple использовала разработки стартапа PrimeSense, основанного создателями оригинального Kinect.

Одновременно Microsoft сообщила об открытии первых студий, которые займутся созданием контента для гарнитур смешанной реальности Microsoft Mixed Reality. Говоря точнее, разработчики и создатели контента смогут использовать площадки для создания трехмерных голограмм из объектов реального мира. Пока открыто две таких студии: одна в Сан-Франциско, другая – в Лондоне. Редмондовцы также записали небольшое демо-видео. Она пригласила Базза Олдрина, Регги Уоттса, Макса Фроста, Цирк Дю Солей к себе в студию в Редмонде, чтобы сделать их голограммы.

