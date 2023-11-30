Новости IT-бизнес 30.11.2023 в 10:56 comment views icon

Microsoft — в правлении OpenAI, а Сэм Альтман официально вернулся на должность CEO

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Microsoft — в правлении OpenAI, а Сэм Альтман официально вернулся на должность CEO

После неудачной попытки правления устранить Альтмана крупнейший инвестор OpenAI получил в компании место наблюдателя без права голоса.

Недавно ИИ-стартап объявил, что достиг принципиального соглашения о возвращении Альтмана, и теперь это произошло официально. К тому же Microsoft, определенным образом надавившая на правление, чтобы навести порядок в OpenAI, получит место наблюдателя в компании.

«Очень благодарен всем за упорную работу в этой ситуации, и считаю, что стойкость и дух выделяют нас в отрасли», — написал Альтман в обращении к сотрудникам.

Трое из четырех членов правления, внезапно решившего уволить Альтмана, в конце концов ушли. В то время как к новому составу присоединились Брет Тейлор (председатель правления), Ларри Саммерс и Адам Д’Анджело (единственный, кто остался из предыдущего правления).

Microsoft получает место в правлении OpenAI как «наблюдатель без права голоса» — то есть технологический гигант получит больше информации о внутренней работе компании, но не будет иметь официального голоса при принятии важных решений.

В обращении к сотрудникам Альтман сказал, что у него «нет злых намерений» в отношении Ильи Суцкевера — соучредителя и главного научного сотрудника OpenAI, который сначала принял участие в перевороте, а затем передумал, присоединившись к бойкоту сотрудников.

«Хотя Илья больше не будет членом правления, мы надеемся продолжить наши рабочие отношения и обсуждаем, как он может продолжить свою работу в OpenAI», — сказал Альтман.

Брет Тейлор также отправил письмо сотрудникам, уже от имени председателя правления:

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«Хочу выразить благодарность всему сообществу OpenAI, особенно объединившимся сотрудникам, чтобы помочь найти путь развития компании в течение последней недели. Ваши усилия помогли этой невероятной организации продолжать выполнять свою миссию — гарантировать, что всеобщий искусственный интеллект принесет пользу всему человечеству».

Источник: The Verge

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