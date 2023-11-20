OpenAI, прощай — Сэм Альтман не вернется, он уже возглавил ИИ-команду в Microsoft

Тем временем руководителем OpenAI назначили Эммета Шира, соучредителя и экс-гендиректора Twitch.

Переговоры этих выходных, которые следовали за неожиданным увольнением Сэма Альтмана с должности генерального директора OpenAI, завершились назначением нового руководителя — временным гендиректором компании-разработчика ChatGPT станет Эммет Шир, известный как соучредитель и шеф Twitch.

Неожиданное назначение Шира произошло после того, как в отставку отказались уйти сразу четыре человека из правления с требованием вернуть Альтмана. Под давлением инвесторов и угрозой массового увольнения сотрудников, выражавших Сэму поддержку в соцсетях, совет директоров решили рассмотреть его восстановление в должности руководителя.

В то же время в субботу остальные члены правления пропустили крайни срок, установленный группой поддержки Альтмана, не восстановив в должности ни Сэма, ни председателя правления Грега Брокмана. В воскресенье сотрудникам официально объявили об увольнении гендиректора с формулировкой, что решение было «единственным путем» к достижению миссии компании по «широко полезному» искусственному интеллекту. Совет директоров также заявил, что Сэм не был «последовательно откровенным в своих сообщениях».

Альтман посетил офис OpenAI в воскресенье, отметив, что это был «первый и последний раз», когда он посетил здание в статусе гостя — намекая, что он либо станет руководителем снова, либо никогда не вернется в компанию.

В правление OpenAI входят гендиректор Quora Адам Д’Анджело, бывший гендиректор GeoSim Systems Таши МакКоли, директор по стратегии Джорджтаунского центра безопасности и новых технологий Хелен Тонер и главный научный сотрудник OpenAI, уроженец российского нижнего новгорода, Илья Суцкевер, который и сыграл ведущую роль в увольнении Альтмана.

Назначение Шира генеральным директором самой известной компанией искусственного интеллекта в мире является неожиданностью, учитывая, что он не считается лидером в этой сфере. В марте Эммет покинул Twitch перед массовыми увольнениями (с 2014 года сервис прямых трансляций принадлежит Amazon, которая купила его за $1 миллиард).

Между тем, гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил, что и Альтман, и Брокман присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу ИИ.

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«Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI и уверены в плане развития нашего продукта, нашей способности продолжать внедрять инновации со всем, что мы объявили на Microsoft Ignite, и в продолжении поддержки наших клиентов и партнеров. С нетерпением ждем знакомства с Эмметом Широм и новой командой лидеров. Очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу ИИ».

Альтман тем временем репостнул сообщение Наделли с кратким комментарием: «Миссия продолжается‎».

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe — Sam Altman (@sama) November 20, 2023

Профиль OpenAI резко возрос после запуска ChatGPT около года назад. Ранее Альтман объявил, что еженедельно чат-бот используют более 100 миллионов пользователей, и это делает его одним из самых быстрорастущих сервисов в истории.