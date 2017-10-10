Microsoft выкупила всю энергию, которую выработает ветроэлектростанция GE в Ирландии за следующие 15 лет

Корпорация Microsoft заявила о выкупе всей электроэнергии, которую выработает новая ветроэлектростанция Tullahennel на протяжении последующих 15 лет.

Данная электростанция принадлежит компании General Electric и расположена в Ирландии. Её генерирующая мощность составляет 37 МВт. Особенностью этой электростанции является интеграция батарей для хранения энергии. Причём, это первый в Европе объект ветроэнергетики с интегрированным хранилищем энергии. Дополнительно отмечается, что обе компании совместно займутся сбором и изучением данных, чтобы понять, как каждая отдельная батарея турбины может лучше хранить энергию и потенциально перераспределять её в сети.

Часть энергии, выработанной электростанцией Tullahennel, будет использоваться для энергоснабжения центров обработки данных Microsoft в Ирландии. Благодаря этой сделке количество приобретаемой возобновляемой энергии на глобальном рынке для компании почти достигнет уровня 600 МВт. Причём, такая энергия обходится дешевле, чем получаемая из традиционных источников, что позволяет снизить расходы на содержание центров обработки данных.

Источник: Engadget