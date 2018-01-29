Microsoft выпустила отдельный экстренный апдейт, чтобы обезвредить предыдущую сбойную заплатку Intel против Spectre

Компания Microsoft выпустила второй за этот месяц экстренный апдейт для решения проблем, связанных с уязвимостями Spectre и Meltdown в процессорах Intel. Говоря конкретнее, этот апдейт призван устранить проблемы с частыми перезагрузками, обусловленные наличием ошибок в предыдущей заплатке от уязвимостей Spectre и Meltdown.

Выпуск этого отдельного обновления весьма примечателен на фоне недавнего заявления Intel. Напомним, на прошлой неделе производитель микропроцессоров заявил, что первопричина нестабильного поведения предыдущих заплаток установлена и на подходе исправленная версия. Одновременно Intel призвала всех перестать устанавливать обновление, хотя изначально (даже когда появились первые сообщения о сбоях) рекомендовала устанавливать его как можно быстрее.

Microsoft, ссылаясь на результаты тестирования, заверяет, что это обновление устраняет проблемы (более частые перезагрузки и разного рода сбои, приводящие к потере данных), с которыми столкнулись пользователи некоторых ПК Intel после установки предыдущих заплаток.

Оговариваемое обновление Microsoft носит номер версии KB4078130 и уже доступно для загрузки из каталога Центра обновлений Windows Update. Да, это обновление при желании надо будет установить вручную тем, у кого наблюдаются упомянутые выше проблемы с частыми перезагрузками. Оно предназначено для установки на компьютерах под управлением ОС Windows 10, Windows 10 LTSB, Windows 7, Windows 8.1, Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2016.

За последнее время только ленивый не критиковал Intel за то, как процессорный гигант борется с уязвимостями своих процессоров. И ведь действительно, у компании было полгода на работу над «заплатками», но разного рода проблемы, с которым столкнулись пользователи, в том числе и владельцы ПК на CPU AMD, после установки этих самых обновлений, указывают на спешку и недоработку в плане проведения должного тестирования. Остается надеяться, что Intel извлекла урок из этого инцидента, и ее свежая версия «заплатки» уже не будет «полной и бесполезной чушью».

Источник: Microsoft