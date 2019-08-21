Microsoft выпустила бета-версию браузера Chromium Edge





Корпорация Microsoft сделала доступной для загрузки бета-версию своего браузера Chromium Edge. Установить её могут пользователи всех поддерживаемых версий Windows и macOS.

Microsoft поощряет компании и постоянных энтузиастов поближе познакомиться с новым браузером. На данный момент было загружено более 1 млн предварительных сборок Edge, и компания заявляет, что получила более 140 тыс. отзывов.

Эта важная веха в развитии браузера, так как компания считает эту версию браузера «готовой к повседневному использованию». Отмечается, что на текущий момент бета-версия – это наиболее стабильный канал предварительного ознакомления с браузером, так как функции добавляются в бета-версию только после того, как они прошли проверку качества сначала в канале Canary, а затем в канале Dev. Вместе с тем, Microsoft запускает программу выплаты вознаграждений за нахождение уязвимостей в новой версии браузера. Эксперты по вопросам информационной безопасности могут рассчитывать на выплаты в сумме до $15 тыс.

В компании также отмечают, что выпуск обновлений основных версий можно ожидать примерно каждые 6 недель, наряду с периодическими незначительными обновлениями для исправлений ошибок и повышения безопасности.

Появление бета-версии также означает, что Microsoft приближается к стадии выпуска финальной версии своего браузера Chromium Edge. Первые предварительные сборки появились ещё в апреле, и последние 4 месяца компания работала вместе с Google над улучшением Chromium для Windows.

У Microsoft пока нет точной даты выпуска финальной версии браузера. Можно лишь предположить, что Chromium Edge вряд ли перейдёт в стабильный канал и будет готов к выпуску до начала 2020 года. У Microsoft ещё есть над чем поработать, включая внедрение функций, анонсированных ею на конференции Build, включая улучшенную синхронизацию, охватывающую расширения, вкладки и многое другое. Кстати, функция Collections, которая позволяет пользователям проще собирать тексты, изображения и другую информацию из интернета в свои заметки, уже появилась в канале Canary.

Все заинтересованные пользователи могут загрузить бета-версию браузера Microsoft Chromium Edge с сайта Microsoft Edge Insiders.

В дальнейшем корпорации Microsoft ещё придётся решить непростую задачу по привлечению пользователей Windows 10 к своему новому браузеру Edge. Также ей предстоит в будущем заменить существующий браузер, встроенный в операционную систему.

Источник: The Verge