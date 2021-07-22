Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 со встроенными чатами Teams
Microsoft выпустила следующую предварительную сборку Windows 11 для участников программы Windows Insider, добавив мессенджер Teams прямо на панель задач.
Не секрет, что Skype утратил актуальность для Microsoft — некогда популярнейшему сервису онлайн-звонков и видеоконференций, за который компания в свое время выложила внушительные 8,5 миллиарда долларов, не нашлось места в Windows 11. А вот мессенджер Teams, которые в мае открыли для личного использования, напротив вышел на первый план и стал новой надеждой для компании. В Windows 11 приложение Microsoft Teams заняло видное место — его интегрировали прямо в панель задач. В более ранних тестовых сборках Windows 11 интеграция с Microsoft Teams отсутствовала, но в свежей сборке, вышедшей 20 июля, ее добавили. Пока ПО доступно только в США для ограниченного числа пользователей и только на английском языке.
Teams в Windows 11 можно запустить прямо с панели задач. Кроме того, к чату можно быстро перейти с любого экрана ОС с помощью сочетания клавиш Win-C. Посредством Teams можно будет отправлять сообщения даже тем, кто не пользуется программой. В таком случае сообщения будут приходить по электронной почте или по SMS. Также доступна возможность синхронизации контактов из Skype и Outlook.
Внедрение всех обещанных функций будет проходить постепенно, уточнил представитель компании Брэндон Леблан в официальном блоге. Поначалу пользователи могут добавлять контакты, а также общаться только в индивидуальных и групповых чатах. Поддержку голосовых звонков и видеовстреч, совместного использования экрана и другие возможности обещают добавить «в ближайшие недели».
Финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября. Но бесплатный апдейт для владельцев «десятки» не выйдет раньше 2022 года.