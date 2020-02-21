Microsoft выпустила сборку Windows 10 build 19569 с обновлёнными иконками





Корпорация Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 10 Insider Preview build 19569. В этой версии нет практически никаких новых функций, зато пользователям предлагаются новые системные иконки.

Microsoft уже давно анонсировала изменение дизайна операционной системы в рамках концепции Fluent Design. Эти изменения, в том числе, подразумевали и переход на новые иконки. Для пакета Office иконки уже были обновлены ранее, и в тизерном видео было показано, что компания работает над новыми иконками и для других своих приложений, включая Groove, Movies & TV, Mail & Calendar и др. Отметим, в операционной системе доступно много различных встроенных приложений, как новых, так и старых, которым насчитывается уже не один десяток лет. Их иконки создавались в разное время, обновлялись в разное время и теперь выглядят несогласованными. И теперь Microsoft пытается устранить этот недостаток путём приведения внешнего вида иконок к единому стилю. На примерах ниже представлены этапы развития иконок некоторых приложений.

Помимо новых иконок в этой сборке также есть и другие изменения. В основном, это исправления обнаруженных на текущий момент ошибок и проблем, а также некоторые улучшения. Например, исправлена проблема предыдущих сборок Insider, из-за которой OneDrive не работал и использовал неожиданно большое количество ресурсов процессора. Также устранена проблема, когда драйверы SCSI не распознавались некоторыми сторонними виртуальными машинами. Наконец, устранены проблемы с демонстрацией зелёного экрана и ошибки SYSTEMTHREAD EXCEPTION NOT HANDLED, а также с работой меню «Пуск», которые встречались в предыдущих сборках Insider. Но некоторые известные проблемы всё ещё не устранены.

Источник: neowin