Новости Софт 29.11.2023 в 09:11 comment views icon

Microsoft выпустила «уродливый» рождественский свитер с Bliss — знаменитыми обоями Windows XP

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Это не слезы, просто ностальгия в глаз попала.

Microsoft по ежегодной традиции выпустила «ugly sweater» — «уродливый» свитер к рождественским праздникам и в этом году предлагает «одеть» обои Windows.

«Bliss» или «Безмятежность» — знаменитое фото Чарльза О’Рира 1996 года, сделанное в долине Сономы, которое Microsoft выкупила в 2000 году и сделала одним из самых узнаваемых изображений на планете после запуска Windows XP в 2001 году с подобным стандартным фоном (зеленый холм и голубое небо с белыми облаками).

По некоторым оценкам, фото просмотрели миллиарды людей и, вероятно, «Bliss» является изображением с наибольшим количеством просмотров в истории.

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Свитер можно приобрести по цене $69,99 в Xbox Gear Shop от Microsoft, а часть доходов корпорация направит в благотворительную организацию Nature Conservancy, которая сосредоточена на защите природы и поиске решений для климатических кризисов.

Microsoft уже шестой год выпускает уродливые свитера и в прошлом году главной героиней стала Clippy — ассистент Office в виде канцелярской скрепки. Ранее в коллекцию попали логотип Windows XP, Windows 95, Paint и игра «‎Сапер».

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