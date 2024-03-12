Microsoft выпустила Work Graphs API, позволяющий расширенный рендеринг на базе графических процессоров

Microsoft выпустила новый Agility Software Development Kit, который обеспечивает новые возможности. Agility SDK 1.613 включает Shader Model 6.8 и поддержку Work Graphs API. Последняя является важной функцией, которая будет способствовать использованию рендеринга на GPU-драйверах, разгружая центральный процессор. Графические процессоры смогут генерировать работу для себя «на лету». Эту идею продвигали разработчики Epic, которые выступали за то, чтобы GPU могли выполнять больше задач самостоятельно.

Сейчас для того, чтобы получить конечное изображение, часть работы выполняет CPU, а часть — GPU. Но иногда центральный процессор тратит слишком много времени на то, чтобы решить, что делать графическому процессору дальше. Work Graphs — это система, которая помогает CPU и GPU работать вместе более эффективно, сообщает Видеокарты.

Они позволяют центральному процессору планировать работу заранее и организовывать задачи для графического процессора. Вместо того, чтобы ждать каждого блока, ЦП может заранее предоставить список того, что нужно сделать, поэтому графическому процессору не нужно ждать, пока поступит очередная задача. CPU и GPU, работая вместе, могут быстрее управлять памятью, держать все упорядоченным и позволять выполнять сложные задачи бесперебойно.

Обновленная Shader Model 6.8 также содержит новые функции, такие как Start Vertex/Instance Location, что позволяет шейдерам получать параметры из вызова API. Это может быть полезно для кастомных вычислений независимо от фиксированных данных функции. Кроме того, есть функция Wave Size Range, которая позволяет разработчикам определять желаемый размер волны в шейдерах. Это может помочь уменьшить количество необходимых шейдеров или даже устранить необходимость использования нескольких шейдеров. Наконец, появилась функция расширенной сравнительной выборки, которая должна обеспечить лучшие кроссплатформенные шейдеры.

Новая функция под названием GPU Upload Heaps позволяет быстро копировать данные с CPU на GPU. Это устраняет необходимость использования шины PCI для передачи данных с VRAM на CPU. Эта функция использует ResizableBAR, что позволяет CPU записывать данные в VRAM с низкой задержкой.

Вы можете начать использовать новый SDK с помощью AMD и NVIDIA, которые выпустили драйверы первой версии для нового SDK. Work Graphs поддерживаются графическими процессорами NVIDIA Ampere и Ada с драйверами 551.76 или более поздними. AMD лишь подтверждает, что Work Graphs работают на графических процессорах RX 7000 с архитектурой RDNA3 (пока что). Intel пока не выпустила новых драйверов.

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