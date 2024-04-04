Microsoft и Quantinuum заявили о «прорыве» в квантовых вычислениях — 14 тыс. экспериментов без ошибок

Квантовые компьютеры могли бы сделать реальными научные расчеты, на которые обычным машинам понадобились бы миллионы лет. В то же время фундаментальная единица квантовых компьютеров — так называемый «кубит» — хоть и быстрая, но очень требовательная.

Кубиты легко нарушить, что делает их подверженными ошибкам: примерно 1 из 1000 кубитов выходит из строя, против 1 из 1 миллиарда битов в обычных компьютерах. Чтобы решить эту проблему, квантовые исследователи часто создают больше физических кубитов, чем нужно, и используют методы исправления ошибок.

Microsoft и Quantinuum заявили, что совершили прорыв в этой области. Как пишет Reuters, Microsoft создала и применила собственный алгоритм исправления ошибок к физическим кубитам Quantinuum, образовав 4 надежных кубита из в общей сложности 30 физических кубитов. Исполнительный вице-президент Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям Джейсон Зандер заявил, что это лучшее соотношение надежных кубитов из квантового чипа, которое когда-либо было продемонстрировано:

«Мы провели более 14 000 отдельных экспериментов без единой ошибки. Это в 800 раз лучше, чем что-либо ранее зафиксированное».

Microsoft заявила, что планирует выпустить эту технологию для своих клиентов облачных вычислений в ближайшие месяцы.

Исследователи Quantinuum, как и остальные ее конкуренты, часто называют цифру в 100 надежных кубитов, как необходимую для «победы» над обычным суперкомпьютером. Но ни Microsoft, ни Quantinuum не уточнили, сколько времени понадобится для достижения этой цели.

«Сейчас мы ускорились минимум на два года, если не больше», — заявил директор по продуктам Quantinuum Ильяс Хан.

Между тем конкурентная QuEra заявила, что уже в 2024 году запустит для продажи первый в мире отказоустойчивый квантовый компьютер, а через два года — 10 000-кубитный.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.