Microsoft испытывает бесплатный Xbox Cloud Gaming: с рекламой и ограничениями

После более чем шести лет публичного тестирования сервис Xbox Cloud Gaming (ранее известный как Project xCloud) наконец-то вышел из беты — одновременно с очередным повышением цены подписки Game Pass. Теперь облачные игры Xbox доступны во всех тарифах Game Pass, поэтому пользователям больше не нужно оформлять самую дорогую подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая теперь стоит $29,99 в месяц, чтобы играть в облаке. Но, похоже, Microsoft имеет еще более амбициозные планы — компания тестирует бесплатный тариф Xbox Cloud Gaming.

Источники внутри Microsoft рассказали, что компания сейчас испытывает облачный гейминг с поддержкой рекламы, который позволяет сотрудникам запускать отдельные игры бесплатно и без подписки Game Pass. Перед началом игры сервис показывает двухминутный рекламный ролик, а каждая сессия ограничена одним часом игры, с возможностью до пяти сессий в месяц. Пока неизвестно, сохранятся ли эти лимиты для публичного релиза, ведь пока речь идет о внутреннем тестировании.

Сейчас, если пользователь имеет подписку Game Pass, он может запускать игры из каталога, а также отдельные проекты, которые уже приобрел. Если Microsoft откажется от обязательной подписки для Xbox Cloud Gaming, игроки смогут запускать собственные игры в облаке (аналогично Nvidia GeForce NOW), а также тестовые игры из программы Free Play Days и классические игры Xbox прошлых поколений.

Microsoft, по сообщениям, планирует начать публичное тестирование бесплатного тарифа Xbox Cloud Gaming с рекламой уже в ближайшие месяцы. Сервис будет доступен на ПК, консолях Xbox, портативных устройствах и в браузере.

Компания в последнее время получила немало критики из-за повышения цен на Game Pass, но старые тарифы все еще можно найти на Amazon. Запуск бесплатного уровня с рекламой мог бы частично компенсировать недовольство пользователей и сделать игры Xbox более доступными для большего количества геймеров — особенно для тех, кто готов мириться с короткими рекламными паузами и ограничениями времени игры.

Идея бесплатного Xbox Cloud Gaming — это стратегический шаг Microsoft в направлении демократизации игрового доступа. Если модель с рекламой сработает, компания сможет существенно расширить свою аудиторию, привлекая тех, кто не готов платить за Game Pass. Это также поставит Xbox в выгодную позицию против конкурентов на рынке облачного гейминга, например GeForce NOW или Amazon Luna.

Источник: neowin