Сервис Xbox Cloud Gaming вышел из беты и повысил разрешение до 1440p

После более чем пяти лет в бета-режиме Xbox Cloud Gaming наконец-то выходит на полную. Облачный сервис Microsoft становится официально доступным — без ограничений и тестовых условий.

Пока для украинцев услуга недоступна, но это, вероятно, временно. На сайте Xbox наша страна есть в списке тех, кто получит доступ к «облаку». Но когда именно откроется возможность пользоваться сервисом, сказать не сможем.

А теперь несколько новых заметных изменений. Microsoft подняла качество стриминга исключительно для подписчиков Game Pass Ultimate — теперь поддерживается разрешение до 1440p в выбранных играх и на выбранных устройствах. Такое изменение происходит на фоне скандального повышения цен на Game Pass. Многие пользователи говорили, что подобные «бонусы» не слишком убедительны на фоне подорожания.

Хотя некоторые геймеры заметили 1440p в «облаке» еще в прошлом месяце — например, в Avatar: Frontiers of Pandora. Поток может достигать пиковых 27 Мбит/с против средних 10 Мбит/с ранее. Такая скорость уменьшает артефакты и делает картинку заметно четче. Визуальное обновление фактически стало первым настолько большим с момента перехода на серверы уровня Xbox Series X.

Последнее крупное обновление Xbox Cloud Gaming было еще в 2021-м — тогда игры стали быстрее запускаться и работать плавнее благодаря поддержке Series S/X. Обновляла ли Microsoft оборудование на этот раз — загадка. Компания не ответила на запрос. Также неизвестно, используются ли теперь конфигурации, более близкие к ПК, чтобы вытянуть 1440p и высокий битрейт.

Еще одно важное изменение: Xbox Cloud Gaming стал доступен не только для пользователей Ultimate. Microsoft открыла облачный стриминг для планов Game Pass Essential и Premium — впервые вне такого тарифа. Ранее такую щедрость получал разве что Fortnite, который стримили бесплатно. Зато теперь больше игроков смогут запускать игры из облака без консоли.

Пока что 1440p доступно не везде — лишь для части игр и устройств. Как бы там ни было, но Microsoft ещё надо догонять конкурента GeForce Now по качеству. А это сделать будет не так легко, особенно в плане производительности, разрешения и задержки, особенно в плане производительности. Как известно, NVIDIA предлагает 4K, 120 FPS и меньшую задержку — в то время как Game Pass, напротив, имеет больше игр. Возможные апгрейды Microsoft, вероятно, придется ждать ближе к релизу следующего поколения консолей.

Источник: The Verge

