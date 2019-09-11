Microsoft запатентовала портативную колонку, вероятно, предназначенную для использования в конференц-залах

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Стало известно, что корпорация Microsoft создаёт прототипы портативных колонок и микрофонов, которые могут помочь при проведении встреч. Судя по всему, разработка уже близка к завершению. Об этом свидетельствует патентная заявка Microsoft, которая описывает портативный динамик, внешне похожий на Google Home Mini. Microsoft даже упоминает устройство Google в патентной заявке, но о самом гаджете известно не так уж и много.

Портативная колонка Microsoft имеет тканевое покрытие корпуса. Она содержит кнопки для регулирования громкости и принятия или завершения вызовов. Также вероятно использование съёмного основания, что позволит заряжать колонку или перемещать по комнате. Пока нет сведений о том, станет ли этот продукт частью линейки Surface.

Один из изобретателей, Малек Чалаби, является руководителем проекта по разработке устройств Microsoft Teams. Это позволяет предположить, что данный портативный динамик предназначен для использования в конференц-залах.

Microsoft впервые продемонстрировала комнату для встреч будущего во время проведения конференции Build в прошлом году. Кроме того, у исследовательских лабораториях компании есть прототипы устройств, которые призваны улучшить проведение встреч. Другим изобретателем, указанным в патенте, является Дастин Браун, который руководит «направлением промышленного дизайна в сфере создания опытного оборудования и опытных разработок» для предполагаемых лабораторий Microsoft.

Отметим, на 2 октября Microsoft запланировала мероприятие, посвящённое запуску новых аппаратных продуктов. Можно предположить, что портативная колонка будет анонсирована на этом мероприятии.

Источник: The Verge