Microsoft запустила Copilot Pro — подписку на искусственный интеллект в Word, Excel и PowerPoint за $20/месяц (для всех пользователей)

Между тем корпоративная версия Copilot AI теперь доступна для компаний любого размера (без минимума в 300 пользователей).

Microsoft впервые запустила ИИ-функции в Office только для бизнеса в ноябре, а ныне расширяет на обычных пользователей — через подписку Copilot Pro за $20/месяц.

Какие возможности предоставляет Copilot Pro?

Доступ к искусственному интеллекту в офисных программах Microsoft — Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote на ПК, Mac и iPad (для подписчиков Microsoft 365 Personal и Family).

Доступ к новым моделям ИИ (в частности GPT-4 Turbo)

Доступ к Image Creator от Designer (создание изображений с помощью DALL-E — теперь и в альбомном формате)

Возможность создания кастомизированной версии Copilot GPT

В настоящее время Copilot Pro поддерживает английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский и испанский языки.

Тем временем корпоративная версия Copilot для Microsoft 365 теперь доступна для компаний любого размера — в прошлом году при запуске Microsoft требовала регистрацию минимум 300 пользователей. Стоимость — $30/месяц за одного сотрудника.