Миграция майнеров: Optimum Mining Host перенесёт из Китая в Канаду 1 млн систем для майнинга Bitcoin

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Китайская компания по майнингу Bitcoin – Optimum Mining Host – намерена перенести в Канаду свои майнинговые мощности общим количеством 1 млн систем. «Переезд» планируется осуществлять постепенно на протяжении следующих 24 месяцев при содействии компании Black Rock Petroleum Company.

Поскольку Китай принимает жёсткие меры в отношении операций по майнингу криптовалют, многие фермы уже закрыты и ищут возможности работы в других местах. Две основные причины, по которым Китай запретил операции по добыче криптовалют, заключаются в том, что страна стремится к достижению углеродной нейтральности, а Народный банк Китая хочет отойти от нестабильных криптовалют.

«Торговля виртуальной валютой нарушает нормальный экономический и финансовый порядок, порождает риск незаконной и преступной деятельности, такой как незаконный трансграничный перевод активов и отмывание денег, и серьезно нарушает безопасность собственности людей», — говорится в заявлении Народного банка Китая.

В некоторых регионах Китая майнинг криптовалют уже прекращён, а цены на видеокарты в стране начали падать. И теперь компании, занимавшиеся добычей Bitcoin, вынуждены искать другие места для продолжения своей деятельности.

В заявлении Optimum Mining Host и Black Rock Petroleum Company говорится, что 1 млн майнинговых установок планируется разместить на трёх площадках в Альберте, Канада. При этом компания Caledonian Mainstream – владелец и оператор 14 добывающих скважин с высоким содержанием природного газа – станет 100-процентной дочерней компанией Black Rock Petroleum Company. После завершения этой сделки

Black Rock будет использовать одну площадку Caledonian для размещения и эксплуатации до 200 тыс. майнеров, вторую площадку – для размещения 300 тыс. майнеров и третью площадку (она будет определена вскоре после завершения переговоров) – для 500 тыс. майнеров.

В заявлении не указывается, как будут распределяться расходы на обеспечение работоспособности майнинговых ферм. Вероятно, что две компании разделят расходы. Также отмечается, что сайт Black Rock Petroleum Company очень простой, он использует только стоковые изображения. Основатель Золтан Надь занимает должности «президента и главного управляющего контролёра», а также должности «финансового и бухгалтерского специалиста, казначея, секретаря, директора». В разделе «О нас» оба руководителя компании фигурируют без портретов, вместо этого используются стоковое изображение.

Источник: wccftech