Михайло Федоров: COVID-сертифікати в «Дії» за тиждень згенерували майже 300 тис. українців





Про перші успіхи ковідних сертифікатів розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму каналі в Telegram. За перші сім днів доступності послуги майже 300 000 українців отримали цифрові свідоцтва. Так у Мінцифрі відреагували не масові скарги щодо проблем з отриманням послуги.

Запуск COVID-сертифікатів в «Дії» 20 серпня пройшов, м’яко кажучи, не дуже гладко — користувачі відразу після виходу оновлення почали скаржитися в соцмережах на проблеми з отриманням цифрових сертифікатів, які спостерігались й на етапі бета-тесту, що тривав з 1 липня. Невдоволені користувачі писали негативні відгуки про байдужість служби підтримки «Дія» у соцмережах та масово занижували оцінку застосунку в Google Play — ми писали про це в попередньому матеріалі. У багатьох користувачів проблеми спостерігаються досі, і в окремих ситуаціях — наприклад, у випадку Яни Супоровської, служба підтримки поводить себе досить дивно — приблизно отак ¯_(ツ)_/¯.

Судячи з повідомлень в соцмережах, такі проблеми мають доволі розповсюджений характер і поки незрозуміло, коли чекати рішення (і чи чекати взагалі). У Мінцифрі прямо ці непоодинокі проблемні випадки не визнають.

Міністр цифрової трансформації у своєму дописі ухильно використав формулювання «проблеми були», зробивши акцент на тому, що наразі електронний цифровий підпис «Дія.Підпис» (його можна отримати прямо у додатку «Дія»), який потрібний для сертифікатів, «працює стабільно» і за тиждень 500 тис. українців згенерували підпис.

«Були проблеми, з якими стикалися деякі користувачі. Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об’єктів на тлі, перевантаження реєстрів. Ще ряд проблем через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози (що можна зрозуміти через божевільне навантаження на наших безцінних лікарів). І всі, хто брав участь в бета-тестуванні, видаліть тестову версію додатка, скачайте з маркету оновлену і згенеруйте сертифікат» Михайло Федоров віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

Справедливості заради, міністр визнав, що в службу підтримки досі надходять звернення щодо проблем, та запевнив, що кожний запит, який буде залишено у коментарях до його допису, буде розглянуто службою підтримки у максимально короткі терміни (тому пишіть, не соромтесь). Наразі там вже зібралось 365 повідомлень.

Також Михайло Федоров згадав, що наразі команда розробників «Дія» працює над реалізацією можливості отримання сертифікатів на порталі «Дія» з використанням інших електронних підписів. Яких саме, він не уточнив. Терміни розширення послуги також поки не повідомляються.