Мин-Чи Куо: Apple преодолела проблемы с производством смарт-часов Watch Series 7

По данным известного инсайдера Мин-Чи Куо, Apple решила проблемы с производством своих новых смарт-часов Apple Watch Series 7. Новости появились на фоне того, как компания официально анонсировала дату своей презентации — 14 сентября. На мероприятии, вероятнее всего, представят линейку смартфонов iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

В прошлом месяце мы рассказывали о том, что Apple временно приостановила производство новой модели смарт-часов, пока не будут решены некоторые проблемы. Сообщают, что они были связаны с тем, что Series 7 получат новый дизайн с более плоским дисплеем и боковыми гранями. Именно этот переход стал причиной возникновения «проблем с надежностью» на ранних этапах тестирования.

On Watch 7 from last weekend: “We’ll see an announcement during the usual September event alongside the iPhone, but there will be a mix of the models shipping late or in small quantities.” https://t.co/xkvN14Mv3O

— Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2021