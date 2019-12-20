Bloomberg: Apple занялась разработкой спутниковой технологии, чтобы обеспечить отдельный канал связи для своих устройств





Apple сформировала «секретную команду» для разработки некой спутниковой технологии, которую производитель iPhone сможет использовать для передачи данных непосредственно на свои устройства в обход привычных каналов связи. Об этом рассказало издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с планами компании.

Предполагается, что технология будет готова в течение пяти лет, хотя пока делается очень много оговорок и конкретные цели неясны.

Сообщается, что разработка «пока находится на очень ранней стадии и может быть прекращена в любой момент». Неясно, какова конечная цель. Также неизвестно, хочет ли компания разработать свои собственные спутники или просто воспользоваться услугами сторонних компаний.

Как бы там ни было, эта достаточно перспективная возможность. Имея собственную группировку спутников, Apple может обеспечивать связь в тех местах, где отсутствует сотовое покрытие, точнее определять местоположение устройств и повысить точность карт.

По данным Bloomberg, сейчас над проектом работает около дюжины специалистов, но команда будет расширяться. Группой руководят Майкл Трела и Джон Фенвик — бывшие инженеры аэрокосмической отрасли, которые перешли в Apple в 2017 году из Google, где занимались спутниками и космическими аппаратами Skybox Imaging.

Конечно же, к этим данным, как и к любым подобным планам на раннем этапе, следует относиться с прохладной сдержанностью. Но Apple не единственная технологическая компания, проявляющая интерес к спутникам. Сейчас эта отрасль переживает период возрождения, поскольку новые технологии позволили сократить расходы. Обеспечить с помощью спутников доступ в интернет из любой точки мира хотят и SpaceX, которая уже зашла достаточно далеко со своим проектом Starlink, и OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing. Тем не менее, спутниковая индустрия имеет сложное прошлое и изобилует громкими неудачами даже среди лидеров рынка вроде Iridium, GlobalStar и Teledisc. Компании инвестировали огромные средства и запустили флотилию спутников в 1990-х годах, но в конечном итоге не смогли достичь успеха из-за финансовых и технологических проблем.

Появятся ли у Apple свои спутники, еще предстоит узнать. Но Bloomberg сообщает, что генеральный директор Apple Тим Кук проявил интерес к проекту, что потенциально является хорошим знаком, особенно когда компания увеличивает расходы на исследования и разработки (на 14% в 2019 году до $16 млрд).

Источник: Bloomberg