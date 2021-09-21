



В преддверии выхода iPhone 13 (в США и других странах продажи стартуют 24 сентября) аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой подтвердил ряд предыдущих прогнозов о линейке iPhone 2022 года и поделился новыми деталями, основываясь на сведениях из цепочки поставок комплектующих.

В отчете сообщается, что модельный ряд iPhone 14 (предположительное название) будет представлена четырьмя моделями с двумя разными диагоналями экрана. В нее войдут 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. 6,7-дюймовый iPhone 14 Max станет самой доступной моделью линейки при стартовой цене ниже 900 долларов и заменит нынешний 5,4-дюймовый Mini.

В старших Pro-моделях компания откажется от характерного прямоугольного выреза в экране для фронтальной камеры и датчиков Face ID, именуемого в народе «монобровью» и «челкой» — в пользу дизайна с небольшим круглым отверстием, который последние несколько лет активно используют разные Android-производители. Сейчас этот прогноз представляется крайне маловероятным, но Мин-Чи Куо имеет солидный послужной список и обычно не ошибается. Также Pro-модели получат усовершенствованную широкоугольную камеру разрешением 48 Мп. В новейших моделях установлены 12 Мп матрицы. С биннингом (суммирование зарядов с соседних пикселей для захвата большего количества света в условиях слабого освещения) улучшенная камера будет снимать в режиме 12 Мп, но с увеличенными пикселями.

Также сообщается, что Apple отложила выпуск iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID под дисплеем на вторую половину 2023 года. Это противоречит предыдущим сообщениям Bloomberg — в августе сообщалось, что Apple тестировала подэкранный Touch ID в iPhone 13, но отказалась от него в пользу будущей «невидимой» системы FaceID под экраном.

Линейка iPhone 14 выйдет во второй половине 2022 года, а в первой половине 2022 года Apple планирует обновить 4,7-дюймовый iPhone SE 2020 года — новая модель сохранит прежний дизайн и размеры, но получит поддержку 5G и улучшенные характеристики.