Специальный правовой режим для IT-индустрии. В Раде зарегистрировали законопроект о Diia City





2 ноября в парламенте зарегистрировали законопроект № 4303 авторства группы депутатов из партии «Слуга народа» — он нацелен на реализацию нашумевшей инициативы Министерства цифровой трансформации Украины. Речь о проекте Diia City, предусматривающем создание специального правового режима для IT-индустрии.

Ни для кого не секрет, что правительство уже давно вынашивает идею налоговой реформы для IT-отрасли. Ранее законодатели предлагали создать 5-ю группу плательщиков единого налога специально для ФЛП в IT, причем несколько раз (при правительстве Гройсмана, во времена премьерства Гончарука), а также вовсе предлагали запретить ФЛП предоставлять услуги. В итоге ни одна из скандальных инициатив так и не дошла до реализации. Из недавних инициатив можно вспомнить «единый налог» для IT-компаний, а также особую схему налогообложения. По сути, Diia City — это очередная инициатива в этом направлении с той лишь разницей, что она подразумевает более масштабную реформу.

Еще в июне этого года Минцифра запустила сайт проекта Дія.City, а в сентябре была представлена первоначальная концепция — кроме прочего, она предусматривала сохранение тех же условий, что действуют сейчас при оформлении через ФОП, а также запуск специальной системы налогообложения с налогом на выведенный капитал вместо налога на прибыль, а также прочие преимущества (подробнее — здесь). Тогда нам обещали полноценный запуск в конце 2020 года. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.

Увы, на сайте Рады пока нет ни полного текста законопроекта № 4303, ни каких-либо других сопроводительных документов, так что остается только гадать, что конкретно он предлагает.

В своем сообщении о внесении законопроекта № 4303 в Раду министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил лишь, что работа над концепцией и законопроектом велась без малого год, и пообещал рассказать детали на этой неделе.

«Diia city — это специальный экономический и правовой режим, который создаёт одни из лучших условий в Мире для ведения IT/креативного бизнеса. Минимальные налоги, либерализация трудовых отношений, защита от нападений правоохранителей и много других преимуществ». Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации.

Остается добавить, что в конце октября в Раде также зарегистрировали законопроект № 4240, направленные на реализацию другого проекта Минцифры — электронного резидентства. По сути, электронное резидентство является частью Diia City.