Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»

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У Міністерстві цифрової трансформації України у відповідь на запит dev.ua розповіли, які зарплати у співробітників державної IT-компанії «Дія», яка відповідає за розвиток однойменного застосунку та зацифрування адмінпослуг.

У штатному розпису «Дії» наразі 48 позицій. Найвища зарплата, ймовірно, у гендиректора головного цифрового ДП України, але вона не розголошується, оскільки із керівником проєкту підписано контракт. Зарплати інших спеціалістів варіюються, виходячи з базової ставки в 12 500 грн. Щоправда, як призначається коефіцієнт кожному окремому працівнику, не уточнюється.

Зарплати програмістів в «Дії» — ринкові, якщо орієнтуватися по максимальних коефіцієнтах, зазначає dev.ua.

Зарплати інших фахівців у ДП «Дія» також з чималими «вилками».

Окремо вказується зарплати кадрового підрозділу:

Та медійників, які також входять до штату «Дії»:

Кур’єр в «Дії» отримує базову ставку в 12 500 грн, а зарплата адміністратора коливається в межах 20 375 — 46 875 грн.

Загалом у Мінцифрі працюють 300 штатних працівників. Також в міністерстві призначено 11 радників заступників міністра, які працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату з держбюджету.

Скільки заробляє міністр Михайло Федоров, зауваживши, що заробітну плату він отримує коштом господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів. Посадовий оклад заступника міністра складає 49 527 грн. Директори департаментів отримують — 19 900 грн.

Загалом середньомісячний розмір заробітної плати апарату Мінцифри — 9,0 млн грн.