Минцифры договорилось о сотрудничестве с белорусской криптобиржей Currency.com в вопросах разработки украинского законодательства по IT и криптовалютам

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Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве по вопросам развития украинского законодательства относительно IT и криптовалют с белорусской компанией Currency.com. По словам министерства, Currency.com является первой в СНГ регулируемой биржей криптовалют и токенизированных активов.

Рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя «белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования IT-отрасли».

«В сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой большой объем работы выполнен, и какие это принесло результаты. Мы рады работать с командой Currency.com для развития украинского законодательства» — отметил Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины.

В Министерстве цифровой трансформации Украины особо отметили большой успех модели Парка высоких технологий (ПВТ) в Беларуси. Это специальная налогово-правовая экосистема, созданная с целью формирования благоприятных условий для разработки в Беларуси программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности национальной экономики.

По мнению консультанта наблюдательного совета ПВТ Николая Марковника, такая модель может быть полезной для Украины в процессе стимулирования национального IT-сектора.

«В этом году от Парка ожидается $2 млрд выручки — в течение двух лет цифра выросла в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета — примерно $350 млн. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше. Мы рады помочь украинским коллегам в развитии IT-законодательства и верим, что развитие новых технологий и экономики знаний является сильным фундаментом для углубления отношений между странами нашего региона и существенный вклад в их независимость» — отметил Николай Марковник.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с международной биткоин-биржей Binance, платформа начнет работу в стране уже до конца года.

Напомним, что недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами». Это не первая попытка урегулировать обращение криптовалют в Украине, так как ранее уже существовали инициативы по внедрению налога с продаж криптовалют, но тогда они так и не были реализованы.

Источник: КабМин Украины