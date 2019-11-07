Минцифры: Крупная мировая криптобиржа Binance начнет официально работать в Украине до конца текущего года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биткоин-биржей Binance. Ожидается, что платформа начнет работу в стране уже до конца года. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина.

«У биржи миллиардные обороты. Часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже», — отметил министр цифровой трансформации.

По словам Михаила Федорова, компания уже начала активно работать над открытием в Украине своего офиса. Министр также считает, что заход Binance в Украину станет сильным драйвером для криптотемы и легализации криптовалют.

«Это дополнительные сотни миллионов налогов, которые получит наше государство. Для любителей криптовалюты и тех, кто работает в этом направлении, это очень большой сигнал, что Украина появилась на мировой карте криптовалют», — отметил глава Минцифры.

Отметим, что Binance — это одна из крупнейших криптобирж в мире. Она была основана в 2017 году в Гонконге, однако впоследствии сменила юрисдикцию на мальтийскую. Весной 2019 года Binance пострадала от атаки хакеров во время которой злоумышленникам удалось украсть у криптобиржи биткойны на сумму $41 млн.

Источник: Liga.net