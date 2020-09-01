Минцифры: Украина занимает первое место в мире по использованию криптовалюты населением

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Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что Украина является мировым лидером по применению виртуальных активов среди населения. Об этом свидетельствует отчет блокчейн-компании The Chainalysis.

Для расчета индекса применения криптоактивов населением аналитики The Chainalysis использовали критерии:

стоимость пересылаемых криптоактивов в расчете на душу населения;

остатки криптоактивов на адресах (кошельках) по интернет-пользователям (Украина);

Р2Р объем транзакций, рассчитанный по паритету покупательной способности;

объем розничных транзакций (<$10000), рассчитанный по паритету покупательной способности

В Минцифры перечисли несколько причин настолько высоких показателей Украины на рынке виртуальных активов. Во-первых, отечественное сообщество блокчейн разработчиков одно из крупнейших в мире (Топ-3). В Украине высокий уровень цифровой осведомленности населения (входит в Топ-5 по безналичным платежам в мире), страна имеет качественный образовательный интеллектуальный базис. Значительное количество мелких предпринимателей занимается посредничеством на международных маркетплейсах, где использует виртуальные активы для расчетов.

Виртуальные активы стали удобными для использования украинцами, потому что граждане страны имеют ряд ограничений в более традиционных сферах (отсутствует фондовый рынок, ограничен доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости высокий). Нельзя не упомянуть, что в нашей стране существуют ограничения законодательства и банковской системы по международным переводам.

В Минцифры отметили, что рынок виртуальных активов в Украине достаточно развит и имеет значительные обороты даже в мировом масштабе, но его большая часть сосредоточена в серой зоне, что создает потенциальные риски как для государства, так и для бизнеса и пользователей. Поэтому министерство продолжает создавать правовое поле для регулирования рынка виртуальных активов в Украине и надеется, что в сентябре профильный законопроект «О виртуальных активах» будет рассматриваться парламентом.

Источник: Минцифры