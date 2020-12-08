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Минцифры: За 2020 год Портал открытых данных посетили более 1 млн пользователей, самые популярные сведения — об автомобилях и преступниках

Минцифры: За 2020 год Портал открытых данных посетили более 1 млн пользователей, самые популярные сведения — об автомобилях и преступниках

Минцифры: За 2020 год Портал открытых данных посетили более 1 млн пользователей, самые популярные сведения — об автомобилях и преступниках


Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в течение 2020 года Единый государственный веб-портал открытых данных посетили более 1,1 млн пользователей. Общее количество просмотров вебстраниц составляет 8,3 млн, хотя в 2019 году аналогичные показатели составляли 738 тыс. пользователей и 8,0 млн просмотров. Среднее ежемесячное количество пользователей data.gov.ua выросло более чем в полтора раза — с 69 тыс. до 114 тыс. человек, при этом с июля 2020 года наборы с data.gov.ua были загружены пользователями 514 тыс. раз.

Наиболее популярные наборы открытых данных:

  1. Відомості про транспортні засоби та їх власників (41,3 тыс.)
  2. Інформація про осіб, які переховуються від органів влади (5,2 тыс.)
  3. Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт (4,8 тыс.)
  4. Інформація про викрадені/втрачені/недійсні паспорти громадянина України (4,0 тыс.)
  5. Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (2,5 тыс.).

Больше всего посетителей data.gov.ua из Киева — 37%, Харькова (5,0%), Днепра (4,7%), Львова (4,0%), Одессы (3,1%) и Запорожья (1,9%). Больше всего скачиваний наборов данных на центральном уровне имеют МВД (52,5 тыс.), ГФС (11,2 тыс.), Укртрансбезопасность (6,0 тыс.), ГАСК (5,3 тыс.), Минэкономики (4,8 тыс.) и Фонд госимущества (4,5 тыс.).

«Минцифры повышает использование открытых данных. Развивая это направление, Украина продолжает путь к прозрачности и подотчетности власти. Ведь открытые данные — это борьба с коррупцией, общественная польза, свободный и бесплатный доступ к публичной информации и развитие экономики», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Благодаря использованию открытых данных, опубликованных на data.gov.ua, значительно упрощается работа сервисов, созданых на их основе, к примеру, Monitor.Estate, Bild.ua, CoST, YouControl, OpenDataBot и др.

Напомним, что в этом году на портале data.gov.ua заработал модуль статистики, благодаря чему на страницах наборов и ресурсов можно посмотреть количество просмотров и загрузок каждого конкретного набора.

Источник: Минцифры

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