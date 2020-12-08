Минцифры: За 2020 год Портал открытых данных посетили более 1 млн пользователей, самые популярные сведения — об автомобилях и преступниках

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в течение 2020 года Единый государственный веб-портал открытых данных посетили более 1,1 млн пользователей. Общее количество просмотров вебстраниц составляет 8,3 млн, хотя в 2019 году аналогичные показатели составляли 738 тыс. пользователей и 8,0 млн просмотров. Среднее ежемесячное количество пользователей data.gov.ua выросло более чем в полтора раза — с 69 тыс. до 114 тыс. человек, при этом с июля 2020 года наборы с data.gov.ua были загружены пользователями 514 тыс. раз.

Наиболее популярные наборы открытых данных:

Больше всего посетителей data.gov.ua из Киева — 37%, Харькова (5,0%), Днепра (4,7%), Львова (4,0%), Одессы (3,1%) и Запорожья (1,9%). Больше всего скачиваний наборов данных на центральном уровне имеют МВД (52,5 тыс.), ГФС (11,2 тыс.), Укртрансбезопасность (6,0 тыс.), ГАСК (5,3 тыс.), Минэкономики (4,8 тыс.) и Фонд госимущества (4,5 тыс.).

«Минцифры повышает использование открытых данных. Развивая это направление, Украина продолжает путь к прозрачности и подотчетности власти. Ведь открытые данные — это борьба с коррупцией, общественная польза, свободный и бесплатный доступ к публичной информации и развитие экономики», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Благодаря использованию открытых данных, опубликованных на data.gov.ua, значительно упрощается работа сервисов, созданых на их основе, к примеру, Monitor.Estate, Bild.ua, CoST, YouControl, OpenDataBot и др.

Напомним, что в этом году на портале data.gov.ua заработал модуль статистики, благодаря чему на страницах наборов и ресурсов можно посмотреть количество просмотров и загрузок каждого конкретного набора.

Источник: Минцифры