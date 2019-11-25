Минцифры: сейчас Украина на 70% покрыта высокоскоростным интернетом, к 2022 году будет 90-100%

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На сегодняшний день Украина почти на 70% покрыта высокоскоростным интернетом. Об этом в недавнем интервью «Радіо Свобода» заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не про мобильный, а про скоростной интернет», — рассказал министр, отвечая на соотвествующий вопрос журналиста.

Затем он добавил, что изучив вопрос более подробно, ознакомившись с несколькими сторонними исследованиями, Минцифры установило, что сейчас уровень покрытия интернетом уже практически достиг 70%.

Министр пообещал поделиться результатами анализа в ближайшее время, добавив, что цель выйти на уровень покрытия 90-100% уже к 2022 году.

В конце сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о планах правительства в течение полутора-двух лет полностью покрыть всю страну мобильным интернетом. Затем в НКРСИ уточнили, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 (в 2025 году).

В данном контексте будет уместно вспомнить обещание создать онлайн-карту Украины с данными о реальном покрытии и скорости доступа к сети интернет, а также законопроект о регулировании рынка услуг ШПД (вплоть до корректировки тарифов интернет-провайдеров), который сейчас находится на рассмотрении профильных комитетов.

Источник: «Радіо Свобода»