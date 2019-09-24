В министерстве цифровой трансформации хотят создать онлайн-карту Украины с данными о реальном покрытии и скорости доступа к сети интернет

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство планирует создать онлайн-карту Украины, которая будет отражать реальное покрытие сети интернет, с возможностью посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта и дать обратную связь о том, соответствует скорость результатам исследования или нет.

«Одна из целей министерства – в течение 3 лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету. Уверен, что это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса. Доступ к Сети, к информации – открывает новые возможности. Но возникла проблема. Как и во всех сферах, у нас в государстве (пока что), в этом направлении нет точной и актуальной аналитической информации: какое точное проникновение интернета сейчас, какой методологией это изучается, как измеряется результат решения этой проблемы, какая реальная скорость сети в каком регионе/населенном пункте/доме. Без этой информации невозможно принимать управленческие решения. Есть реестр провайдеров, которые должны владеть информацией, но база данных устаревшая, а подавать реальную отчетность операторы не заинтересованы. Провели тестовые обзвоны провайдеров, оценили воронку и поняли, что этот канал сбора информации не сработает…» — отметил Михаил Федоров.

По словам министра, ущерб от отсутствия информации может измеряться миллиардами. Поэтому уже сегодня была проведена встреча с заинтересованными стейкхолдерами (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты) и подписан соответствующий меморандум.

На первом этапе будет подготовлена методология изучения ситуации, при этом по первым данным от бизнес-участников процесса разница с государственными данными «сумасшедшая».

Напомним, что в 2018 году МЭРТ разрабатывал проект по стандартизации украинского интернета с основными целями: не менее 30 Мбит/с для всех и 100 Мбит/с для 80% домохозяйств к 2022 году.

Источник: Михаил Федоров (facebook)