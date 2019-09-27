Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украину полностью покроют мобильным интернетом в течение полутора-двух лет

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Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

В интервью изданию «Украинская правда» он напомнил, что сейчас идет процесс перераспределения частот между операторами мобильной связи для освобождения диапазона, который используется для широкополосного доступа в интернет.

«Есть указ президента о перераспределении частот. Вы не представляете, на каком уровне форсируется и насколько интенсивно идет коммуникация. Сейчас происходят эксперименты на частотах, потому что у некоторых операторов есть вопросы по поводу тех частот, которые они в рамках распределения получают. Но мы задекларировали, что на инвестиционном форуме в Мариуполе мы покажем результат, когда пройдет перераспределение и когда улучшится интернет. Я думаю, что в течение полутора-двух лет точно мы это все реализуем. Я не вижу просто другого выхода. Невозможно, чтобы это застопорилось».

Отметим, что Нацкомиссия по вопросам связи (НКРСИ) предложила перераспределить между операторами мобильной связи радиочастоты в диапазоне 800-900 МГц. Частоты в спектре 900 МГц позволяют покрывать скоростным интернетом большие площади, именно таким путем можно обеспечить 4G для более чем 90% територии Украины.

Недавно Михаил Федоров заявил, что правительство планирует создать онлайн-карту Украины, которая будет отражать реальное покрытие сети интернет, с возможностью посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта и дать обратную связь о том, соответствует скорость результатам исследования или нет.

Источник: ЭП