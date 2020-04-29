Минимум вдвое быстрее RX 5700 XT. Утечка подтверждает ключевые параметры 7-нм флагманского GPU Navi 21

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На отчете для инвесторов AMD подтвердила, что разработка процессоров на архитектуре Zen 3 и графических процессоров на архитектуре RDNA2 идет по графику и первые продукты выйдут до конца года. Почти одновременно в сети появилась свежая порция слухов о долгожданном «большом Navi». Речь о флагманском GPU Navi 21 на базе графической архитектуры RDNA2, который должен ознаменовать возвращение «красных» в верхний сегмент.

Хорошо зарекомендовавший себя японский энтузиаст-исследователь Komachi Ensaka утверждает, что 7-нм флагманский GPU Navi 21 для видеокарты AMD RX 5950 XT (предположительное название) будет вдвое крупнее «маленького» Navi 10 (Radeon RX 5700 XT) — 505 мм² против 251 мм². По большому счету новая информация подтверждает более ранние утечки.

Для сравнения, площадь 7-нм кристалла Vega 20 в составе Radeon VII составляет 331 мм², а 14-нм кристалл Vega 10, знакомый по Radeon RX Vega 56/64, имеет площадь 486 мм². Даже 28-нм ядру Fiji (596 мм²), использующемуся Radeon R9 Fury и Fury X, Navi 21 уступает не сильно.

Предположительно, Navi 21 получит 80 вычислительных модулей (Compute Unit, CU) на новой архитектуре RDNA 2. С архитектуры Graphics Core Next первого поколения AMD использует схему построения GPU, в которой 1 CU содержит 64 потоковых процессоров и 4 текстурных блока TMU. Эта же схема характерна и для Radeon RX 5000 на архитектуре RDNA. То есть, если AMD кардинально не изменит конструкцию, то Navi 21 в итоге может получить 5120 потоковых процессоров и 320 текстурных блоков. Таким образом, Navi 21 должен быть как минимум вдвое производительнее Navi 10 и это не считая улучшений новой архитектуры RDNA 2.

Известно, что GPU на основе архитектуры RDNA 2 будут производится на мощностях TSMC с использованием технологии N7+ на базе EUV-литографии.

Ранее были слухи, что AMD планирует использовать память GDDR6 — 24 ГБ или даже 32 ГБ памяти — и 384-битную или 512-битную шину.

В лучшем случае AMD RX 5950 XT на 7-нм GPU Navi 21 выйдет в конце года. Понятно, что лидер рынка NVIDIA тоже не сидит сложа руки, так что к тому времени на рынке уже может быть условная GeForce RTX 3080 Ti (вместо нынешнего флагмана GeForce RTX 2080 Ti).

Надо ли говорить, что данная информация не имеет официального подтверждения, поэтому воспринимать ее следует с долей скептицизма.

Источник: Wccftech